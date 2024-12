Hiszpanie ogłaszają z okładki. Oto nowy ulubieniec Flicka

Robert Lewandowski zdobywa gole, jak na zawołanie i z łatwością przedziera się przez defensywę rywali. Efekt? 23 bramki i dwie asysty w 22 spotkaniach tego sezonu. Spodziewano się, że Polak będzie również bohaterem środowego wieczora, kiedy FC Barcelona grała na wyjeździe z Borussią Dortmund. Tyle tylko, że 36-latek rozczarował. Był prawie całkowicie niewidoczny na murawie, a kiedy już dochodził do sytuacji strzeleckich, to pudłował. Bohaterem został ktoś inny, kto przy okazji stał się ulubieńcem Hansiego Flicka.

Hansi Flick pieje z zachwytu nad Torresem. Osobiście mu pogratulował

Tak przynajmniej wynika z doniesień katalońskiego "Sportu". Na piątkowej okładce pojawił się właśnie niemiecki szkoleniowiec w towarzystwie Ferrana Torresa, zdobywcy dwóch bramek w meczu z Borussią, które przesądziły o zwycięstwie Barcelony. Hiszpan wszedł w 71. minucie, zmieniając Lewandowskiego. "Flick bije brawo Ferranowi" - brzmi tytuł na okładce.

Jak poinformowali dziennikarze, Niemiec był bardzo zadowolony z występu piłkarza. Chwalił go na konferencji prasowej, ale okazuje się, że nie tylko. "Szkoleniowiec uważa, że przypadek Hiszpana jest dobrym przykładem dla innych zawodników, którzy najczęściej zaczynają mecz na ławce rezerwowych. Dlatego też osobiście pogratulował mu po dublecie w Dortmundzie" - czytamy.

Jak zauważyła redakcja, trener nie tylko pochwalił wyniki sportowe Torresa, ale i jego zaangażowanie. Mimo że nie gra zbyt wiele, to kiedy wchodzi na murawę, walczy o każdą piłkę i to do samego końca. "Flick jest miłośnikiem kultury wysiłku i codziennej pracy i uważa, że Ferran właśnie tym się charakteryzuje" - dodali dziennikarze, podkreślając, że Niemiec "wzmocnił Torresa".

"Talent jest istotny, ale mentalność zwycięzcy i granie w każdej minucie tak, jakby była ostatnią, jest niezbędna, aby osiągnąć sukces. Co więcej, nie jest tajemnicą, że Flick chce, aby jego drużyna pressowała bardzo wysoko i bez wahania. A Ferran właśnie tak postępuje" - czytamy.

Co z Lewandowskim? Rośnie mu wielki konkurent

I niewykluczone, że już wkrótce piłkarz otrzyma więcej szans od Flicka do gry. Czyim kosztem? Być może Lewandowskiego. Możliwe, że Polak będzie szybciej schodził z murawy. Hiszpańscy dziennikarze apelują, by trener częściej korzystał z Torresa. "Lamine-Ferran, nowe partnerstwo. Nastolatek zapewnił zawodnikowi z Walencji dwie asysty w meczach z Betisem i Dortmundem, tworząc nowe ofensywne połączenie, które przynosi owoce" - pisało "Mundo Deportivo". Torres ma na koncie pięć goli i dwie asysty w 14 meczach. Na murawie spędził 585 minut.