Nietypowa kontuzja Olmo. Kamery wszystko nagrały. Aż dziwne, że został na boisku

Tylko jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach ligowych odniosła FC Barcelona. Po porażce z Realem Sociedad (0:1), remisie z Celtą Vigo (2:2), porażce z Las Palmas (1:2) i zwycięstwie z Mallorcą (5:1) drużyna Hansiego Flicka zremisowała z Realem Betis (2:2).

W sobotnim spotkaniu Barcelona straciła punkty, mimo że dwukrotnie obejmowała prowadzenie. W 39. minucie bramkę zdobył Robert Lewandowski, ale na tę w 68. minucie odpowiedział Giovani Lo Celso. Chociaż w 82. minucie gola na 2:1 strzelił Ferran Torres, to w doliczonym czasie gry wyrównał Assane Diao.

Mecz w Sewilli szczególnie kiepsko wspominać będzie pomocnik Barcelony Dani Olmo. I to nie tylko dlatego, że jego drużyna straciła punkty. Olmo stracił też bowiem ząb. Do tego przykrego zdarzenia doszło w pierwszej części spotkania.

Olmo stracił ząb

Pomocnik Barcelony zderzył z Marciem Bartrą i padł na murawę. Olmo od razu złapał się za usta, a telewizyjne kamery momentalnie uchwyciły brak w uzębieniu zawodnika. W telewizji widać też było moment, w którym zawodnik Barcelony znalazł ząb na murawie.

Mimo tego nietypowego urazu Olmo nie zszedł z boiska ani w pierwszej połowie, ani w przerwie. Hiszpan wytrzymał do 60. minuty, kiedy na murawie zastąpił go wracający do zdrowia Frenkie de Jong. Roszady nie pozwoliły jednak Barcelonie zachować dobrego wyniku.

Kolejna strata punktów spowodowała, że Barcelona już niedługo może stracić prowadzenie w La Liga. Drużyna Flicka co prawda wciąż prowadzi w tabeli, ale ma już tylko dwa punkty przewagi nad Realem Madryt, który rozegrał o jedno spotkanie mniej.

Kolejny mecz Barcelona rozegra w środę, kiedy jej rywalem w Lidze Mistrzów będzie Borussia Dortmund. W niedzielę Katalończycy podejmą Leganes w La Liga.