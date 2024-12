Kibice Realu zamarli. Już wszystko jasne ws. Bellinghama

David Alaba, Eduardo Camavinga, Daniel Carvajal, Eder Miliato, Rodrygo i Vinicius Junior - tak wygląda od paru spotkań lista piłkarzy Realu Madryt, którzy nie mogą grać z powodu kontuzji. Wszyscy nie wystąpili też w sobotnim, wyjazdowym spotkaniu La Liga z rewelacją ubiegłego sezonu - Gironą.

REKLAMA

Zobacz wideo

To już plaga. Kolejny piłkarz dołączył do listy kontuzjowanych w Realu Madryt

Jakby kontuzjowanych zawodników Realu Madryt było mało, to w sobotę kibice znów mogli mieć powody do dużego niepokoju. Z powodów zdrowotnych boisko przedwcześnie opuścili bowiem Jude Bellingham oraz Ferland Mendy. Anglik po 61. minutach gry usiadł na boisko, a po chwili chwycił się za mięsień przywodziciela i został zmieniony. Natomiast Mendy doznał kontuzji mięśnia uda. Kibice Realu mogli być zaniepokojeni, po tym, co zobaczyli.

Na temat sytuacji zdrowotnej obu piłkarzy wypowiedział się Carlo Ancelotti, trener Realu Madryt na pomeczowej konferencji prasowej.

- Bellingham czuje się dobrze. To było małe zmęczenie w nodze i wolał nie ryzykować w ostatnich minutach meczu. Będzie dostępny na kolejne spotkanie - przyznał Ancelotti.

Gorzej wygląda za to sytuacja Mendy'ego. - Mamy u niego kontuzję mięśniową. Zrobimy badania i będziemy wiedzieć, jak długo nie zagra. Na razie nie będzie mógł wystąpić z Atalantą - dodał włoski szkoleniowiec.

Jego zespół po zwycięstwie 3:0 z Gironą (gole zdobyli: Bellingham w 36. minucie, Arda Guler w 55. i Kylian Mbappe w 62.) zmniejszył do dwóch punktów stratę do prowadzącej w La Liga FC Barcelony, ale ma też jeden mecz rozegrany mniej (na wyjeździe z Valencią).

Real Madryt we wtorek (godz. 21) zagra w Lidze Mistrzów, w której po pięciu kolejkach zajmuje dopiero 24. miejsce. Drużyna Ancelottiego zmierzy się na wyjeździe z rewelacją tego sezonu - Atalantą.