Okrutne słowa o Mbappe. "Psychicznie zrujnowany"

W ostatnim czasie mnóstwo słów krytyki spadło na Kyliana Mbappe. Zwłaszcza po niewykorzystanym rzucie karnym z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Jedenastki nie udało mu się wykorzystać również kilka dni później w ligowym meczu z Athletikiem Bilbao.

Dziennikarz okrutnie ocenił Mbappe. "Psychicznie zrujnowany"

- Poza niewykorzystanym karnym, widać, że ten facet kompletnie nie czuje się na siłach, jego głowa jest zwieszona, nawet sposób, w jaki wykonuje karnego, jest okropny. W tej chwili jest w tak złym stanie, tak źle się czuje, że nie jest już nawet piłkarzem. Na boisku nic nie robi, nic nie osiąga, nie może nawet biegać ani się ruszać. Naprawdę sięga dna - powiedział kilka dni temu francuski dziennikarz w programie After Foot. - Czy kiedykolwiek widziałeś zawodnika, który znika w taki sposób? Który psychicznie jest zniszczony do tego stopnia, że nie jest w stanie poruszać się po boisku? Od Euro można odnieść wrażenie, że jego ciało już tego nie chce - kontynuował.

W ostatnich dziesięciu spotkaniach Kylian Mbappe strzelił tylko trzy gole, a jego słaba dyspozycja jest jednym z czynników rozczarowujących wyników Realu Madryt w tym sezonie. - W grze Kyliana Mbappe nie tylko skuteczność jest problemem. Problemem jest to, że on w tej drużynie wygląda jak ciało obce. Zainteresowanie PSG jest zupełnie inne niż Realem Madryt, to odbija się na presji i na tym, jak czuje się Kylian - stwierdził dziennikarz Eleven Sports Sebastian Chabiniak w programie Meczyków.

- Ostatnio w kilku gazetach można było przeczytać rozmowy z anonimowym członkiem z otoczenia Kyliana Mbappe, który stwierdził, że Francuz jest psychicznie zrujnowany w tym momencie. Jest człowiekiem nieobecnym, to widać po jego twarzy czy mowie ciała - dodał Chabiniak.

W podobnym tonie wypowiadali się francuscy eksperci. - Jest w złym stanie, to przytrafiło się innym sportowcom. Widzieliśmy zawodników, którzy mieli złe okresy, ale w jego przypadku można odnieść wrażenie, że kurtyna została już odsunięta, nic już nie jest ukryte - mówił Daniel Riolo.