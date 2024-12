Plan Flicka przestał działać. Wszystko rozgryźli

W sobotnie popołudnie FC Barcelona zremisowała 2:2 na Benito Villamarin z Realem Betis. To czwarta strata punktów Katalończyków w pięciu ostatnich meczach ligowych. Pierwszą z bramek dla drużyny Hansiego Flicka zdobył Robert Lewandowski, który opuścił boisko przy remisie 1:1 w 74. minucie, co zaskoczyło ekspertów, zwłaszcza że Polak odpoczywał kilka dni temu w starciu z RCD Mallorca.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia początek sezonu polskich skoczków. "Tego sobie nie wyobrażamy"

Takiego meczu Barcelona jeszcze nie rozegrała. Betis jako pierwszy nie wpadł w pułapkę

- Czy nie dokonałem zbyt wielu, zbyt szybkich zmian? Nie uważam tak. Potrzebowaliśmy świeżej energii, a poza tym przed nami ważny środowy mecz w Lidze Mistrzów. O tym też trzeba myśleć. Graliśmy zbyt powolnie, za dużo długich piłek. To nie jest to, co chcemy grać. To nie nasze mocne strony - tłumaczył Hansi Flick.

Charakterystyczne dla drużyny niemieckiego szkoleniowca od początku sezonu była wysoko ustawiona linia obrony, która sprawnie łapała na spalonym zawodników rywali. Najbardziej przekonał się o tym Real Madryt, który w El Clasico aż 12-krotnie był łapany na spalonym. - Robimy to od okresu przygotowawczego. Rozumiemy się tam bardzo dobrze i wiemy, kiedy rzucić wyzwanie, a kiedy nie, chociaż prawdą jest, że podejmuje się ryzyko - tłumaczył wtedy Inigo Martinez.

"Podejście Barcelony, polegające na grze z bardzo wysuniętą linią obrony, było jedną z charakterystycznych i najbardziej zabójczych broni Barcelony w pierwszych miesiącach. Rywale byli zdesperowani w obliczu tej osobliwości stylu bloku obronnego Flicka i nie potrafili pokonać tej pułapki" - analizuje "Marca", która dostrzegła, że w spotkaniu z Realem Betis doszło do niecodziennej sytuacji.

Okazuje się, że ekipa z Sewilli jest jedynym spośród 22 rywali Barcelony w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, który ani razu nie został złapany na spalonym. Zauważalne jest, że tendencja jest spadkowa, albowiem niedawny rywal Celta Vigo zanotował raptem dwa ofsajdy.