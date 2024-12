Hansi Flick na wyjazdowe starcie z Realem Betis postawił na najmocniejsze zestawienie. Od pierwszych minut wyszedł Robert Lewandowski, który był ostatnio oszczędzany, czy Raphinha. Polski napastnik długo był niewidoczny, ale w 39. minucie otrzymał podanie od Julesa Kounde i dał prowadzenie swojej drużynie. Po przerwie to Real Betis był stroną znacznie przeważającą. Udało im się wyrównać za sprawą rzutu karnego Giovanniego Lo Celso, ale Barca ponownie wyszła na prowadzenie w 82. minucie, gdy trafił Ferran Torres. Wydawało się, że podopieczni Hansiego Flicka zdobędą trzy punkty, mimo słabej postawy, ale w czwartej minucie doliczonego czasu gry pogrążył ich Assane Diao.

Hiszpańskie media nie pozostawiły suchej nitki na Barcelonie. "Utonęła"

Remis 2:2 to czwarta strata punktów FC Barcelony w piątym kolejnym meczu ligowym, przez co sytuacja w lidze mocno się skomplikowała. Barca ma pięć punktów przewagi nad Realem i sześć nad Atletico, ale madryckie drużyny rozegrały dwa spotkania mniej. "Królewscy" mogą więc zostać nowym liderem, są zależni tylko od siebie.

"Remis, który przyniósł wiele cierpień FC Barcelonie. Blaugrana była bliska zwycięstwa na Benito Villamarín, mimo że nie pokazała świetnej wersji, ale gol Assane’a Diao w końcówce uniemożliwił zwycięstwo i rozpalił walkę prowadzenie w tabeli" - podkreśla właśnie ten fakt "Mundo Deportivo", zaznaczając, że Barca grała słabo. Podkreślili także zdobycie raptem pięciu punktów na 15 możliwych w ostatnich tygodniach.

"Barca utonęła na brzegu Gwadalkiwiru" - to z kolei kataloński "Sport", który nawiązuje do rzeki, płynącej przez stolicę Andaluzji. "Barcelona Flicka pokazuje, że jest drużyną w budowie" - pisze dziennikarz Joan Vehils, który podkreśla, że zespół zbyt mocno opiera się na geniuszu Lamine Yamala, który ma zaledwie 17 lat. "Kiedy najlepszych nie ma na boisku, drużyna jest wulgarna. Zmiennicy nie dają z siebie wszystkiego, a podstawowi gracze są na granicy swoich możliwości. Będziemy musieli cierpieć, ale nadal nie ma powodu do niepokoju" - podkreśla.

"Barcelona wraca do swoich starych nawyków" - prowokuje nieco madrycka "Marca". "Barca próbowała wygrać przy minimalnym wysiłku. Dwukrotnie udało jej się objąć prowadzenie, opierając się bardziej na indywidualności niż zespołowym futbolu. (...) To remis, który sprawił, że drzwi La Liga zostały ponownie szeroko otwarte" - kontynuują w kontekście walki o mistrzostwo. "Mag Diao, sam Lamine nie wystarczy" - to z kolei "AS". "Barcelonie nie udało się utrzymać kontroli, pozostawała w nicości, przypominając zeszłoroczną drużynę, z trudem stwarzającą zagrożenie" - podkreśla natomiast "La Razon".

Teraz przed FC Barceloną mecz w Lidze Mistrzów. W środę o godz. 21:00 zmierzą się na wyjeździe z Borussią Dortmund.