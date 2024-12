Lewandowski znowu to zrobił! Tak wygląda tabela strzelców La Ligi

Była 39. minuta sobotniego meczu 16. kolejki La Ligi: Real Betis - FC Barcelona. Właśnie wtedy słabo grający dotychczas goście zagrali jedną z najpiękniejszych akcji meczu. Po wymianie aż 27 podań (To najlepszy wynik klubu od prawie czterech lat) Robert Lewandowski skutecznie sfinalizował akcję oraz podanie Julesa Kounde i zdobył gola na 1:0. Nie dał on jednak zwycięstwa, bo FC Barcelona tylko zremisowała 2:2. W 64. minucie na 1:1 wyrównał z rzutu karnego Giovani Lo Celso. Potem goście znów prowadzili po trafieniu Ferrana Torresa w 82. minucie, ale w 94. minucie do remisu doprowadził Assane Diao.

Robert Lewandowski powiększa przewag wśród najskuteczniejszych w La Lidze

Robert Lewandowski ma już 16 bramek w 16. występach w La Liga w tym sezonie. Dzięki trafieniu w starciu z Betisem powiększył swoją przewagę wśród najskuteczniejszych zawodników ligi hiszpańskiej.

Polak ma pięć goli więcej od wicelidera i swojego klubowego kolegi - Brazylijczyka Raphinhy. Trzeci wśród najskuteczniejszych - Chorwat Ante Budimir z Osasuny zdobyli dotychczas dziewięć goli. Dwaj gwiazdorzy Realu Madryt: Francuz Kylian Mbappe oraz Brazylijczyk Vinicius Junior po osiem razy trafili do siatki.

FC Barcelona jest liderem La Ligi. W 17 spotkaniach ma 38 punktów, pięć więcej od Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii mają jednak dwa mecze rozegrane mniej. W sobotę (godz. 21) zmierzą się na wyjeździe z Gironą.

FC Barcelona w środę (godz. 21) wróci do rozgrywek Ligi Mistrzów. W hitowym meczu szóstej kolejki zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund. Zapraszamy na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tak wygląda TOP 5 najskuteczniejszych strzelców La Ligi: