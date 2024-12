Lewandowski strzela gola po fenomenalnej akcji! Najlepszy wynik od czterech lat

Po wyjazdowym zwycięstwie nad Realem Mallorca aż 5:1, FC Barcelona w sobotę rozgrywała kolejny mecz na wyjeździe w tym sezonie La Liga, już jedenasty w siedemnastu kolejkach. Tym razem jej rywalem był w Sewilli nieobliczalny Real Betis, a do wyjściowego składu Barcy wrócił Robert Lewandowski, który na Majorce nie zagrał ani minuty.

Robert Lewandowski trafił do siatki w Sewilli. 16. gol w tym sezonie La Liga

Pierwsza połowa nie była najłatwiejsza dla FC Barcelony. To Betis miał bowiem lepsze sytuacje do strzelenia gola, a najlepszą z nich zmarnował były zawodnik Barcy - Ez Abde. Na początku spotkania Marokańczyk uciekł Julesowi Kounde i wyszedł sam na sam z Inakim Peną, tylko że w tym pojedynku lepszy okazał się bramkarz Barcelony.

Przez blisko pół godziny na murawie nie działo się zbyt wiele, aż wreszcie Barcelona zadała rywalowi bolesny cios. W 39. minucie po kapitalnej akcji zespołowej drużyny Hansiego Flicka Pedri wypuścił na wolne pole Julesa Kounde, a Francuz dośrodkował piłkę w pole karne, gdzie nie sięgnął jej bramkarz Francisco Vieites, a do pustej bramki skierował ją Robert Lewandowski. Konto X OptaJose odnotowało, że przed golem Lewandowskiego piłkarze Barcelony wymienili 27 podań. To najlepszy wynik klubu od prawie czterech lat.

Dla polskiego napastnika jest to już 16. gol w 16. występie w La Liga w tym sezonie. We wszystkich rozgrywkach Lewandowski zdobył w tym sezonie już 23 bramki, do czego dołożył też dwie asysty.

Ostatecznie FC Barcelona zremisowała na wyjeździe z Realem Betis 2:2. Robert Lewandowski zszedł w tym spotkaniu w 74. minucie, przy stanie 1:1.