Pena wyczynia cuda w bramce Barcelony! Szczęsny chyba jeszcze posiedzi

Po porażce FC Barcelony z Las Palmas (1:2) na Inakiego Penię spadła cała fala krytyki. Hiszpański golkiper niezbyt dobrze zachowywał się przy golach traconych przez Katalończyków i wielu kibiców oraz ekspertów zaczęło domagać się szansy dla Wojciecha Szczęsnego. Hansi Flick nie chciał jednak o tym słyszeć i zmiany nie dokonał. O ile wygrany 5:1 mecz z Mallorcą nie był szczególnym testem dla Penii, tak okazję do wykazania się dostał w starciu z Realem Betis.

Trzech na jednego? Za mało!

I to bardzo szybko, bo już w trzeciej minucie rywale złapali Barcelonę na kontrę, dzięki czemu mieli sytuację trzech na jednego. Gdyby tylko Abde Ezzalzouli podał na pustą bramkę do kolegi, Pena nie miałby nic do powiedzenia. Ale Marokańczyk uderzył sam i był to jego duży błąd, bo Hiszpan wykazał się refleksem, dzięki czemu kapitalnie obronił strzał. Na dodatek odbił piłkę tak, że pozostali zawodnicy Betisu nie mieli szans na dobitkę.

Nie była to jedyna wspaniała interwencja Hiszpana w tym spotkaniu. W 54. minucie meczu genialnie zatrzymał strzał Ezequiela Avili z kilkunastu metrów, pokazując chyba jeszcze lepszy refleks niż w trzeciej minucie. Wybitna dyspozycja w każdym razie.

Szczęsny mógł pochylić czoła. Ale i delikatnie się skrzywić

Podziękował tym samym Hansiemu Flickowi za wiarę w najlepszy możliwy sposób. Oraz odpowiedział zwolennikom wpuszczenia Wojciecha Szczęsnego do bramki FC Barcelony. Szczęsnego, u którego sytuacja ta mogła wywołać mieszane uczucia. Z jednej strony na pewno bardzo się ucieszył z sukcesu kolegi oraz tego, że Barcelona nie straciła gola. Ale z drugiej strony mogło mu przemknąć przez myśl, iż mogło mu to wydłużyć oczekiwanie na debiut.

Co do samego spotkania, parada Peni pozwoliła Barcelonie zachować czyste konto do przerwy i prowadzić w 55. minucie 1:0. Dodajmy, że gola dla "Blaugrany" strzelił Robert Lewandowski, który z kilku metrów wykorzystał doskonałe podanie od Julesa Kounde. Ostatecznie Hiszpan nie uchronił Barcelony przed stratą punktów. Skapitulował dwukrotnie (nie miał szans przy golach), a Katalończycy tylko zremisowali 2:2 (drugiego gola strzelił Ferran Torres).