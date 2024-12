O której gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

FC Barcelona po imponujących zwycięstwach z Sevillą, Bayernem Monachium, Espanyolem oraz przede wszystkim Realem Madryt wpadła w kryzys. Przed przerwą reprezentacyjną niespodziewanie poległa z Realem Sociedad, a potem, mimo że prowadziła z Celtą Vigo do 83. minuty 2:0, jedynie zremisowała 2:2. I choć pokonała Stade Brestois w Lidze Mistrzów, to w lidze znów się skompromitowała i przegrała z Las Palmas 1:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

Kiedy gra FC Barcelona? O której godzinie mecz Real Betis - FC Barcelona?

FC Barcelona przełamała złą serię dopiero we wtorek, gdy rozbiła na wyjeździe RCD Mallorca 5:1. Dwa trafienia zanotował wówczas Raphinha, natomiast Robert Lewandowski usiadł jedynie na ławce rezerwowych. - Chodzi o to, żeby dać mu odpocząć, to mu dobrze zrobi - powiedział niemiecki szkoleniowiec tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Hiszpanie nie mają jednak wątpliwości, że polski napastnik wróci do podstawowego składu już w kolejnym spotkaniu. "Flick dał odpocząć Lewandowskiemu na Majorce i wyszło mu to na dobre. Dał jasno do zrozumienia, że w meczu z Betisem Polak odzyska miejsce w jedenastce" - przekazał "Sport". Dodał, że w sobotnim spotkaniu obok naszego zawodnika wystąpią Lamine Yamal oraz Raphinha. Nieco więcej zaskoczenia będzie rzekomo w środku pola.

Tym razem Flick da odpocząć Pedriemu, który był ostatnio mocno eksploatowany. "Musi być w stu procentach sprawny na przyszłe ważne mecze, takie jak te z Borussią Dortmund i Atletico Madryt" - stwierdzono. Od początku na murawie mają pojawić się zatem Frenkie de Jong, Fermin Lopez oraz Gavi. Istnieje też możliwość, że ten ostatni wystąpi z Markiem Casado i Danim Olmo. Jeśli chodzi o formację defensywną, tu nie będzie roszad. Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde - tak będzie wyglądała obrona Barcelony, a między słupkami zacznie oczywiście Inaki Pena.

O której gra Barcelona? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Real Betis - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 7 grudnia. Początek o godz. 16:15. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Eleven Sports, natomiast w internecie na platformach oferujących dostęp do Eleven Sports 1. Zapraszamy na relację tekstową na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.