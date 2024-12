Wszystko jasne. Flick ogłosił przed meczem ws. Lewandowskiego

Przed FC Barceloną, aktualnym liderem hiszpańskiej La Ligi, kolejny mecz wyjazdowy w tym sezonie. Katalończycy tym razem zagrają w sobotę z Realem Betis, który w ostatnim czasie znajduje się w bardzo kiepskiej dyspozycji zarówno w lidze, jak i Lidze Konferencji Europy, gdzie zdążył już przegrać z Legią Warszawa czy czeską Mladą Boleslav.

Po listopadowym kryzysie, wtorkowe zwycięstwo Barcy nad Realem Mallorca aż 5:1 przywróciło optymizm wokół drużyny Hansiego Flicka. Co ciekawe, dla wicemistrza Hiszpanii sobotnie starcie w Sewilli będzie już jedenastym ligowym wyjazdem w tym sezonie, podczas gdy meczów u siebie Barcelona rozegrała tylko sześć. Jest to pewnie w dużej mierze spowodowane chęcią przeniesienia się Dumy Katalonii wiosną na nowe Camp Nou, niemniej jednak jesień dla Roberta Lewandowskiego i spółki jest przez to szczególnie trudna.

Flick potwierdza ws. Lewandowskiego. Wiemy, czy Polak zagra z Betisem

À propos Lewandowskiego, Polak nie zagrał ani minuty we wtorek na Majorce. Hansi Flick przekonywał, że chodzi jedynie o odpoczynek dla 36-latka, ale hiszpańskie media i tak spekulowały, że to może być kara dla "Lewego" za nieodpowiednie nastawienie we wcześniejszym meczu z Las Palmas (1:2), które miało się nie spodobać niemieckiemu szkoleniowcowi.

Jak będzie w sobotę przeciwko Betisowi? Flick wyjaśnił to już na przedmeczowej konferencji prasowej, gdzie mówił zarówno o Lewandowskim, jak i Brazylijczyku Raphinhi, o którym też było głośno, że w którymś z najbliższych spotkań może dostać szansę na odpoczynek.

- Jesteśmy przekonani, że potrzebujemy Raphę w każdym spotkaniu. Kiedy jest do dyspozycji, będzie grał. Jeśli będzie mógł grać 90 minut, będzie grał. Jeśli nie, zagra mniej. Podobnie jest z Robertem Lewandowskim, który także jutro będzie w podstawowym składzie - mówił Hansi Flick.

- Kiedy wygrywasz, nastroje są zdecydowanie lepsze niż po porażkach. Tak też to widzę po zawodnikach, są szczęśliwy, bo odnieśli wielkie zwycięstwo z Mallorcą. Są bardzo skoncentrowani na kolejnych celach - opowiadał niemiecki szkoleniowiec. - Każdy mecz zaczyna się od 0:0. Kluczowe jest mieć w każdym z nich takie same nastawienie jak na Majorce. Po meczu z Betisem, w przyszłym tygodniu gramy w Lidze Mistrzów. Jest ważne, aby zawodnicy wierzyli w swoje mocne punkty. Tego potrzebuje tak młody zespół. W drugiej połowie z Mallorcą wykorzystaliśmy to, co mieliśmy w zasięgu.

W składzie Barcelony nie będzie jeszcze Ronalda Araujo, który jest coraz bliżej powrotu na boisko. Do Sewilli jednak jeszcze nie poleci, na mecz z Borussią Dortmund prawdopodobnie też nie, ale za to powinien zagrać po raz pierwszy w tym sezonie za tydzień przeciwko Leganes na Montjuic.

Mecz Real Betis Sewilla - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 7 grudnia o godzinie 16:15. Relacja na żywo na Sport.pl.