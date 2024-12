Hiszpanie ogłaszają. Flick wymyślił, co z Lewandowskim i Szczęsnym

Hansi Flick, trener FC Barcelony w ostatnim meczu ligowym, wygranym na wyjeździe z Mallorcą 5:1 (1:1) dał odpocząć najskuteczniejszemu zawodnikowi La Ligi - Robertowi Lewandowskiemu. Polski napastnik wcześniej zagrał w podstawowym składzie w aż 20 spotkaniach z rzędu. Teraz nie pojawił się w ogóle na boisku. Zastąpił go na środku ataku Ferran Torres i zdobył nawet gola.

Hansi Flick myśli o rotacjach. Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

Teraz dziennikarze zastawiają się, czy Hansi Flick znów da odpocząć komuś z podstawowej jedenastki. "Hansi Flick myśli o możliwych rotacjach przed meczem z Betisem" - to tytuł artykułu z hiszpańskiego dziennika "Sport".

Dziennikarze podkreślają, że jest trochę niewiadomych, ale powrót Roberta Lewandowskiego do podstawowego składu jest pewny.

"Zobaczymy, czy Hansi Flick nadal będzie korzystał ze swojej galowej jedenastki w ten weekend, czy też pozwoli na odpoczynek piłkarzom, którzy mają wiele minut w nogach. W składzie najbardziej trzej wykorzystywani piłkarze to: Inigo Martinez (1776 minut), Raphinha (1753 minuty) oraz Robert Lewandowski (1662 minuty). Polak wypoczął z Mallorcą i z Betisem wróci do podstawowego składu. Nie ma za to pewności, czy odpoczną Inigo Martinez i Raphinha" - pisze "Sport".

Na temat sytuacji w bramce eksperci piszą krótko. - Astralaga znów będzie numerem trzy za Inaki Peną oraz Szczęsnym - dodają. O możliwym szansach na debiut Polaka nie wspominają nawet słowem.

Coraz bardziej intensywnie trenuje urugwajski obrońca Ronald Araujo. On jednak z Betisem nie wróci do gry. Cały czas z zespołem nie pracują za to skrzydłowy Ansu Fati i duński stoper Andreas Christensen.

FC Barcelona po 16 spotkaniach ma 37 punktów, cztery więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt. Mistrzowie Hiszpanii mają jednak jeden mecz rozegrany mniej (na wyjeździe z Valencią). Na trzeciej pozycji z 32 punktami w 15 spotkaniach jest Atletico Madryt.

Początek pojedynku Real Betis - FC Barcelona w sobotę o godz. 16.15. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.