Hiszpanie ogłaszają: wrze w Barcelonie. "Ofiary Lewandowskiego się mszczą"

Po raz pierwszy w tym sezonie Robert Lewandowski znalazł się na ławce rezerwowych przy okazji meczu Barcelony. Hansi Flick postanowił nie wystawiać Polaka w wyjściowym składzie na spotkanie z Realem Mallorca, wygrane 5:1. W miejsce Lewandowskiego wszedł Ferran Torres, który strzelił gola na 1:0. Potem na boisku pojawił się Pau Victor, który zdobył bramkę na 5:1. - Chodzi o to, żeby dać mu odpocząć, to mu dobrze zrobi - tłumaczył Flick przed meczem z Mallorką.

- Kiedy rywalizujesz z najlepszym napastnikiem na świecie, to trudno jest zdobyć minuty, ale każdego dnia staram się wiele od niego uczyć i wykorzystywać możliwości, jakie dzięki temu mam - przekazał Victor po zakończeniu spotkania, chwaląc Polaka. Jeden z hiszpańskich dzienników wysnuł nawet teorię, że w taki sposób Flick chciał "ukarać" Lewandowskiego.

- Flick wie, co robi. Jeśli wpuści go wygłodniałego na następny mecz, myślę, że nasz napastnik coś jeszcze ukłuje. Do takiego piłkarza trzeba podchodzić trochę inaczej. Robert nie jest maszyną - komentował Roman Kosecki, były reprezentant Polski.

W taki sposób Flick postanowił oszczędzić Lewandowskiego, by mieć go gotowego w pełni na dwa ważne wyjazdowe spotkania, odpowiednio przeciwko Realowi Betis i Borussii Dortmund. "Mecz z Mallorką był praktycznie jedynym, w którym 36-latek mógł odpocząć. Lewandowski jest obciążony dużą liczbą minut" - napisało "Mundo Deportivo".

Hiszpanie piszą o rywalach Lewandowskiego. "Ofiary Polaka się mszczą"

Hiszpański dziennik "AS" postanowił docenić postawę Torresa oraz Victora przeciwko Mallorce. Obaj zawodnicy wykorzystali swoje szanse, gdy na boisku nie było Lewandowskiego. "Ofiary Lewandowskiego się mszczą. Obaj zmiennicy pokazali swój instynkt i mają nadzieję, że od teraz będą mogli grać więcej. Torres i Victor są "ofiarami" żarłoczności Lewandowskiego, a przeciwko Mallorce potwierdzili swoją wartość i udowodnili trenerowi, że od teraz są gotowi grać więcej minut" - czytamy w artykule.

Hiszpańscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że Lewandowski powinien raz na jakiś czas odpoczywać przed ważniejszymi meczami. "Choć Flick powiedział kilka tygodni temu, że Lewandowski nie zostanie włączony do rotacji, to on również potrzebuje odpoczynku od czasu do czasu, by dotlenić nogi i umysł" - dodaje "AS". W tym roku, nie licząc spotkań z Betisem i BVB, Barcelona zagra jeszcze z Leganes (15.12) i Atletico Madryt (21.12).

- Prawda jest taka, że dzień przed meczem nie planowałem tego, by Lewandowski był rezerwowym. W dniu meczu pomyślałem, że dobrym pomysłem jest dać mu odpocząć. Myślałem też nad odpoczynkiem dla Raphinhi, ale powiedział nam, że czuje się dobrze i to też można było zobaczyć na boisku - mówił Flick o odpoczynku dla Lewandowskiego po zakończonym meczu z Mallorką.

Spotkanie Real Betis - Barcelona odbędzie się w sobotę o godz. 16:15.