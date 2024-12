Hiszpanie piszą o decyzji Flicka ws. Lewandowskiego

FC Barcelona powiększyła przewagę nad Realem Madryt do czterech punktów. To efekt porażki 1:2 Realu z Athletikiem, a także zwycięstwa Barcelony nad Realem Mallorka (5:1) po dublecie Raphinhi i trafieniach Ferrana Torresa, Frenkiego De Jonga i Pau Victora. W tym meczu rezerwowym był Robert Lewandowski, który dostał okazję na odpoczynek od Hansiego Flicka. - Chodzi o to, żeby dać mu odpocząć, to mu dobrze zrobi - komentował trener Barcelony, tłumacząc swoją decyzję ws. Lewandowskiego.

- Szkoda, że Robert nie zagrał, ale też musi czasami odpocząć. Trener Flick wie, co robi. Jeśli wpuści go wygłodniałego na następny mecz, myślę, że nasz napastnik coś jeszcze ukłuje. Do takiego piłkarza trzeba podchodzić trochę inaczej. To wciąż bardzo ważne ogniwo Barcelony. 36-latek nie może teraz być wykorzystywany w każdym meczu i zasuwać od dechy do dechy. Robert nie jest maszyną. Za chwilę Puchar Króla, Superpuchar. Trzeba takim piłkarzem umiejętnie zarządzać i myślę, że o to chodziło Flickowi - mówił Roman Kosecki, były reprezentant Polski i piłkarz Atletico Madryt.

W związku z tym w hiszpańskich mediach pojawia się pytanie - czy częściej możemy widywać takie obrazki, że Lewandowski będzie odpoczywał i będzie jedynie rezerwowym przy okazji meczów Barcelony?

"Rotacje dla wszystkich". W ten sposób Flick dał odpocząć Lewandowskiemu

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o braku elastyczności w rotacjach w Barcelonie prowadzonej przez Flicka. W meczu z Las Palmas (1:2) odpoczywał Dani Olmo, natomiast przy spotkaniu z Mallorką Lewandowski. "Rotacje dla wszystkich: liczy się długoterminowość. Trener Barcelony kładzie nacisk na ochronę kondycji fizycznej swoich gwiazd, nawet jeśli może się to wydawać zagrożeniem dla wyników. To inwestycja na te miesiące, w których stawką będą wszystkie tytuły" - czytamy w artykule.

Teraz Flick będzie mógł skorzystać z Olmo i Lewandowskiego przy okazji hitowych meczów z Realem Betis i Borussią Dortmund. "Olmo i Lewandowski są potrzebni teraz i będą niezbędni w decydującej części sezonu. Ważne jest, by o nich zadbać. Mecz z Mallorką był praktycznie jedynym, w którym 36-latek mógł odpocząć. Lewandowski jest obciążony dużą liczbą minut" - dodaje "Mundo Deportivo".

- Prawda jest taka, że dzień przed meczem nie planowałem tego, by Lewandowski był rezerwowym. W dniu meczu pomyślałem, że dobrym pomysłem jest dać mu odpocząć. Myślałem też nad odpoczynkiem dla Raphinhi, ale powiedział nam, że czuje się dobrze i to też można było zobaczyć na boisku - tłumaczył Flick po zakończeniu spotkania z Mallorką.

Barcelona zagra w sobotę o godz. 16:15 z Realem Betis. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.