"Mbappe pogrzebany". Hiszpanie pełni obaw po kolejnym blamażu Realu

Real Madryt nie przypomina drużyny z zeszłego sezonu, która sięgnęła po mistrzostwo kraju. W ostatnim czasie podopieczni Carlo Ancelottiego przegrali z FC Barceloną 0:4, z AC Milan 1:3, Liverpoolem 0:2, a teraz 1:2 z Athletikiem Bilbao.

Hiszpańskie media krytykują Real Madryt i Kyliana Mbappe

Po ostatnim meczu na Królewskich spadła spora lawina krytyki. Hiszpańskie media nie oszczędzały również Kyliana Mbappe, który przychodził do drużyny jako gwiazda, ale zawodzi. Świadczy o tym nagłówek "Mundo Deportivo": Real Madryt i Mbappe polegli w Bilbao.

Dziennikarze zauważyli, że podopieczni Carlo Ancelottiego za sprawą francuskiego napastnika oddali pierwszy celny strzał na bramkę Athletiku dopiero w 59. minucie. Nie zapomnieli również wytknąć, że niespełna dziesięć minut później gwiazdor zmarnował kolejny rzut karny.

"Marca" i "Sport" nie pozostawiły suchej nitki na Realu Madrtyt

"Marca" była już bardziej brutalna w osądzie i w swoim artykule oznajmiła, że "Madryt przyzwyczaja się do przegrywania". Dziennikarze opisali obawy i zaskoczenie tym, co się dzieje w stolicy Hiszpanii. "Zmiana jest równie zaskakująca, co niepokojąca dla zespołu, który nie może znaleźć swojej drogi" - czytamy.

Kataloński "Sport" bardziej bezpośrednio uderzył w samego napastnika: Athletic pogrzebał Mbappe na La Catedral. Zdaniem dziennika problemy Realu Madryt nie są natury mentalnej, czy fizycznej. "Nie jest to też kwestia celu czy pewności siebie. To kwestia systemowa" - napisano i dodano, że francuska gwiazda płaci karę za błędy w taktyce ustanawianej przez Carlo Ancelottiego.

Kylian Mbappe wziął winę na siebie

Po porażce 1:2 z Athletikiem Bilbao głos zabrał sam Kylian Mbappe, który wziął winę na siebie. - To zły rezultat. Wielki błąd w meczu, w którym liczy się każdy detal. Biorę za to pełną odpowiedzialność - napisał na Instagramie.

- To trudny moment, ale jednocześnie najlepszy czas na zmianę tej sytuacji i pokazanie, kim naprawdę jestem - dodał.

Real Madryt wraz z Kylianem Mbappe bardzo szybko będą mieli szansę na zrewanżowanie się po tej porażce. Już 7 grudnia (sobota) Królewscy zmierzą się z Gironą na wyjeździe. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na antenie Canal+ i w Canal+ Online.