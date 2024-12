Flick ukarał Lewandowskiego? Jest odpowiedź z Polski

22 gole i dwie asysty w 20 meczach - to bilans Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony w sezonie 24/25. Do tej pory Lewandowski wystąpił w wyjściowym składzie w każdym meczu Barcelony pod wodzą Hansiego Flicka. To się zmieniło we wtorek, gdy Barcelona rywalizowała z Mallorką. Wtedy Lewandowski spędził cały mecz na ławce rezerwowych, a w jego miejsce zagrał Ferran Torres. Barcelona wygrała 5:1 po dublecie Raphinhi, a także po golach Ferrana Torresa, Frenkiego De Jonga i Pau Victora.

- Kiedy rywalizujesz z najlepszym napastnikiem na świecie, to trudno jest zdobyć minuty, ale każdego dnia staram się wiele od niego uczyć i wykorzystywać możliwości, jakie dzięki temu mam - mówił Victor po meczu z Mallorką. - Dlaczego Lewandowski nie gra? Chodzi o to, żeby dać mu odpocząć, to mu dobrze zrobi - tłumaczył Flick jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

Hiszpański dziennik "La Vanguardia" przedstawił swoją teorię, dlaczego Lewandowski usiadł na ławce rezerwowych w meczu z Mallorką. "W otoczeniu Barcelony krążyły plotki, że Polak bardziej skupiał się na swoich golach niż wysiłkach na rzecz drużyny. Brak koncentracji przy golu dla Las Palmas nadał sens tej tezie. Zmiana napastnika na mecz z Mallorcą to sygnał, że w drużynie nie ma nietykalnych" - czytamy.

Były reprezentant Polski o sytuacji Lewandowskiego. "Flick wie, co robi"

Portal WP SportoweFakty rozmawiał z Romanem Koseckim, byłym reprezentantem Polski i piłkarzem Atletico Madryt. Czy jego zdaniem polscy kibice powinni mieć powody do niepokoju ws. Lewandowskiego? - Szkoda, że nie zagrał, ale też musi czasami odpocząć. Flick wie, co robi. Jeśli wpuści go wygłodniałego na następny mecz, myślę, że nasz napastnik coś jeszcze ukłuje. Do takiego piłkarza trzeba podchodzić trochę inaczej. To wciąż bardzo ważne ogniwo Barcelony. 36-latek nie może być wykorzystywany w każdym meczu i zasuwać od dechy do dechy - powiedział.

- Robert nie jest maszyną. Za chwilę Puchar Króla, Superpuchar. Trzeba takim piłkarzem umiejętnie zarządzać i myślę, że o to chodziło Flickowi - dodał Kosecki. A co on sądzi o ostatnich wynikach Barcelony? - Pierwsza połowa z Mallorką też nie była w ich wykonaniu idealna, a zespół sprawiał wrażenie takiego, który ma w pamięci ostatnie niepowodzenie. Dlatego wahania formy nie są niczym dziwnym. Może być tak, że kryzys powoli mija, a przynajmniej na to wygląda - wyjaśnił Kosecki.

Kosecki mówi o braku debiutu Szczęsnego. "Doczekamy się prędzej czy później"

W trakcie wspomnianej rozmowy padł też wątek Wojciecha Szczęsnego, który wciąż nie zadebiutował w barwach Barcelony. - Prędzej czy później na pewno doczekamy się jego debiutu. Najważniejsze, że atmosfera w drużynie jest dobra i nie ma żadnych kwasów. Widać, że Wojtek też podchodzi do wszystkiego spokojnie i zdaje sobie sprawę, że jego szansa wkrótce nadejdzie. Pewnie w październiku myśleliśmy, że w grudniu Wojtek będzie miał debiut za sobą, ale widziałem z nim wywiad w telewizji. Mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, że na razie pomaga chłopakom - tłumaczy Kosecki.

- Widać, że każdy w klubie zna swoje zadania, a Flick wie, że ma w odwodzie golkipera światowej klasy, jakim niewątpliwie jest Szczęsny. Różne doniesienia na jego temat? Są media, które sprzyjają Realowi Madryt albo innym klubom konkurencyjnym wobec Barcelony. Takie portale mogą specjalnie wywoływać chaos, chcąc skłócić szatnię katalońskiej drużyny. Dla zespołu ze stolicy bałagan w otoczeniu konkurencji to korzyść. Zresztą to działa w obie strony - podsumował Kosecki.

W kolejnym spotkaniu Barcelona zagra z Realem Betis. Ten mecz odbędzie się w sobotę o godz. 16:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.