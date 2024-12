"Wielka pomyłka" Mbappe. Gwiazdor Realu przemówił po katastrofie

W środowy wieczór Athletic Bilbao okazał się lepszy od Realu Madryt w meczu zespołów z czołówki tabeli LaLiga. Baskowie wygrali 2:1 po trafieniach Alexa Berenguera i Gorki Guruzety oraz bramce Jude'a Bellinghama dla Realu. Fatalny wieczór zaliczył z kolei Kylian Mbappe, któremu w pierwszej połowie nie uznano gola z powodu spalonego, a w drugiej nie trafił rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Taazy naprawdę powiedział to o Załęckim! "Wstyd! Kompromitacja" [Sport.pl fight]

Kylian Mbappe zabrał głos po zmarnowanym rzucie karnym w meczu Athletic Bilbao - Real Madryt

- Czasami się trafia, a czasami nie. Oczywiście Kylian jest smutny i rozczarowany, ale trzeba iść dalej - mówił na pomeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti o zmarnowanym przez Mbappe rzucie karnym w ważnym momencie meczu. Francuz nie trafił przy stanie 0:1, więc mógł znacznie wcześniej doprowadzić do remisu i odmienić losy starcia.

Sam zawodnik najwyraźniej jest tego świadomy i w mediach społecznościowych zamieścił wymowny wpis, w którym przeprasza kibiców i obiecuje poprawę. "Zły wynik. Wielka pomyłka w meczu, gdzie liczy się każdy szczegół. Biorę za to pełną odpowiedzialność" - napisał na Instagram Stories napastnik reprezentacji Francji.

Dalej Mbappe obiecał kibicom poprawę. "To trudny moment, ale to najlepszy czas, by zmienić tę sytuację i pokazać, kim jestem" - dodał były zawodnik PSG, który nie ma aktualnie najlepszego czasu. Co prawda zdobył bramkę z Getafe, ale dwukrotnie zawiódł w ważnych meczach.

Kylian Mbappe zwrócił się do kibiców po zmarnowanym rzucie karnym Instagram Kyliana Mbappe

Najpierw Mbappe nie trafił rzutu karnego w meczu z Liverpoolem przy stanie 0:1, a teraz powtórzył do w starciu z Athletikiem. W obu przypadkach ewentualne zdobycie przez niego bramek mogło kompletnie odmienić losy meczu, a finalnie Real przegrał oba z tych meczów.

Mbappe w tym sezonie ma na koncie 10 goli i dwie asysty w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach. Francuz będzie miał szansę na "pokazanie, kim jest" już 7 grudnia, kiedy to Real zmierzy się z Gironą. Start sobotniego spotkania o 21:00.