Niespodziewany zwrot ws. Lewandowskiego. Flick zabrał głos po meczu

Piłkarze FC Barcelony przełamali złą serię, trzech meczów bez zwycięstwa w La Lidze. We wtorkowy wieczór rozbili na wyjeździe Mallorcę aż 5:1 (1:1). - Po raz pierwszy w tym sezonie Robert Lewandowski nie zagrał w meczu FC Barcelony. Jego zespół bez niego w składzie zmierzył się w wyjazdowym spotkaniu ligowym z Mallorcą. Spisał się świetnie - zwłaszcza w drugiej połowie - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

Flick zabrał głos. Zwrot ws. Lewandowskiego

Hansi Flick po meczu wyjaśnił kulisy dania odpoczynku dla Roberta Lewandowskiego. W tej sprawie nastąpił niespodziewany zwrot.

- Jeszcze wczoraj moim planem nie było dawanie Lewandowskiemu odpoczynku. Myślałem o tym znów dziś i czułem, że to dobry moment, żeby dać mu odpocząć - przyznał Flick.

Niemiecki szkoleniowiec planował też dać odpocząć Raphiny. Ostacznie jednak Brazylijczyk zagrał w podstawowym składzie.

- Planowaliśmy dać Raphinhi odpocząć, ale powiedział nam, że czuje się naprawdę dobrze, i to też dziś widzieliście.

- To było bardzo ważne, aby wygrać ten mecz. W pierwszej połowie mieliśmy wiele szans, ale w drugiej połowie byliśmy najlepsi. W przerwie odbyłem konstruktywną rozmowę z zawodnikami, co wydawało się mieć pozytywny wpływ na ich wydajność. Rozmawialiśmy o tym, co powinniśmy zrobić. Cieszę się, że grudzień tak się zaczął, bo listopad był do kitu. Chciałbym, byśmy wreszcie zachowali czyste konto bramkowe - zdradził Flick.

Niemiecki szkoleniowiec pochwalił też Yamala oraz zwrócił uwagę, że piłkarze, którzy wracają po kontuzjach, jeszcze nie są w optymalnej dyspozycji.

- Lamine jest zawsze ważny, robi różnicę. Myślę, że mógł strzelić dziś 1 lub 2 gole, grał bardzo dobrze, ale nie tylko on. Mamy piłkarzy, którzy wracają po długiej przerwie i nie zawsze grają od razu na 100 proc. swoich umiejętności. Jednak Ferran Torres, Gavi i Frenkie De Jong byli dziś naprawdę dobrzy. Eric Garcia również wrócił i dzięki temu mam więcej opcji do wyboru - powiedział Flick.

Jego zespół jest liderem La Ligi i ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt, ale też dwa rozegrane spotkania więcej.

FC Barcelona w sobotę zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek meczu o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mallorca zmierzy się w piątek, 6 grudnia (godz. 21) na wyjeździe z Celtą Vigo.