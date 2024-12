Są nominacje do FIFPro. Wiadomo, co z Lewandowskim. Nie mogło być inaczej

Robert Lewandowski znów jest w bardzo dobrej formie i strzela gola za golem - od początku sezonu trafił już 22 razy. I znów może być rozpatrywany jako kandydat do prestiżowych wyróżnień, zresztą zgarnął już nagrodę dla Piłkarza Miesiąca La Ligi w październiku.

Ogłoszono nominacje do FIFPro World XI 2024. Co z Robertem Lewandowskim?

W poniedziałek 2 grudnia ogłoszone zostały nominacje do FIFPro World XI 2024, czyli swoistej "drużyny marzeń" poprzedniego sezonu. Pod uwagę brany jest okres od 21 sierpnia 2023 r. do 14 lipca 2024 r., który nie był przesadnie udany dla polskiego napastnika (żadnego trofeum zespołowego, 26 goli w 49 meczach klubowych, brak sukcesu z kadrą na Euro 2024).

To znalazło odzwierciedlenie w nominacjach, Lewandowski nie znalazł się bowiem wśród 26 graczy, którzy mają szanse na trafienie do wyjątkowej drużyny. W gronie ośmiu napastników jest za to jego klubowy kolega Lamine Yamal, który zaliczył imponujące wejście do seniorskiej piłki, zwieńczone zdobyciem tytułu mistrza Europy. Poza Hiszpanem wśród nominowanych są m.in. Vinicius Jr, Erling Haaland, Kylian Mbappe, ale także Cristiano Ronaldo i Leo Messi, będący poza wielką piłką klubową. Nominację dla Portugalczyka można tłumaczyć imponującym dorobkiem strzeleckim w Al-Nassr i reprezentacji, chociaż Euro 2024 zakończył bez gola. Natomiast Argentyńczyk do świetnych statystyk indywidualnych w Interze Miami dorzucił triumf w Copa America, lecz w pięciu meczach turnieju strzelił jednego gola i miał jedną asystę.

Nominowani do FIFPro World XI 2024:

Napastnicy : Erling Haaland (Manchester City, Norwegia), Harry Kane (Bayern Monachium, Anglia), Kylian Mbappe (PSG/Real Madryt, Francja), Lionel Messi (Inter Miami, Argentyna), Cole Palmer (Manchester City/Chelsea, Anglia), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugalia), Vinicius Jr (Real Madryt, Brazylia), Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)

Wyniki głosowania, w którym wzięło udział ponad 21 tys. profesjonalnych piłkarzy (zrzeszonych w FIFPro) z 70 krajów, zostaną opublikowane w poniedziałek 9 grudnia. W jedenastce znajdzie się jeden bramkarz oraz po trzech obrońców, pomocników i napastników z największą liczbą głosów. Ostatnie miejsce zostanie przydzielone zawodnikowi z pola z największą liczbą głosów spośród pozostałych (niewybranych w Top 3 w danej formacji).