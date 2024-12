Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Jest oficjalny komunikat

We wtorkowy wieczór FC Barcelona zagra z Realem Mallorka w meczu 19. kolejki ligi hiszpańskiej. Znamy już kadrę Barcelony na to spotkanie. Co z Robertem Lewandowskim oraz Wojciechem Szczęsnym? Czy Szczęsny będzie mógł w końcu zadebiutować w barwach Barcelony? Do tego odniósł się Hansi Flick. Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Mallorca od godz. 19:00 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

3 Fot. REUTERS/Marko Djurica Otwórz galerię Na Gazeta.pl