Są nowe fakty ws. afery Mbappe! Szwedzka prokuratura zabrała głos

Transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt był jednym z największych w historii. Wieszczono, że będzie zdobywał gole, jak na zawołanie i rzuci spore wyzwanie Robertowi Lewandowskiemu w klasyfikacji króla strzelców La Liga. Ale rzeczywistość mocno to zweryfikowała. Choć dorobek 10 goli i dwóch asyst w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach nie wygląda źle, to mógłby być zdecydowanie lepszy. Francuz marnuje jednak sytuacje na potęgę i wydaje się, że stracił pewność siebie. Ma problemy z aklimatyzacją w Madrycie i zdaniem "Le Parisien" boryka się dodatkowo z poważnymi problemami mentalnymi, które zakrawają o depresję i wymagają natychmiastowej reakcji. A to wcale nie koniec kłopotów piłkarza.

Kylian Mbappe podejrzany o gwałt? Pani prokurator przekazała najnowsze informacje

W połowie października gruchnęła informacja o dość poważnym przestępstwie, którego rzekomo dopuścił się Mbappe. Nie pojechał na październikowe zgrupowanie kadry, ale udał się do klubu nocnego "V*****/The Wall" w dzielnicy Stureplan, w Sztokholmie. Dziennik "Expressen" podawał, że Francuz miał dopuścić się "gwałtu i napaści seksualnej". Sam zainteresowany twierdził, że to "fake news", ale okazuje się, że sprawa jest w toku.

Tak przynajmniej twierdzi "Aftonbladet", który skontaktował się z panią prokurator. - Śledztwo nie zostało zamknięte - przekazała Marina Charikova. Nie chciała jednak zdradzić nic więcej. Nie ujawniła też, czy postawiono komuś zarzuty.

Poszkodowana kobieta rzekomo udała się do szpitala, po czym zgłosiła sprawę gwałtu na policję. Zdaniem szwedzkiego medium, zbadano dowody fizyczne, ponieważ w sprawę włączyło się Krajowe Centrum Medycyny Sądowej. Przesłuchano też kilka kobiet. O tym, czy komuś zostały bądź zostaną postawione zarzuty, najprawdopodobniej przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Deschamps nie zamierza mieszać się do sprawy Mbappe

Do sprawy rzekomego gwałtu odniósł się też Didier Deschamps. - Każdy może pisać, co chce, ale nie warto skupiać się na wszystkim, co zamieszczane jest w mediach. Uważajcie, jak rozpoczynacie jakiś temat. Lepiej się zawczasu wycofać, zanim popełni się gafę. Są rzeczy, które są trudne do zweryfikowania, ale ta do nich nie należy. Mimo wszystko nie będę z nim o tym rozmawiał. Jest dorosły, więc powinien wyjaśnić cały incydent - mówił selekcjoner reprezentacji Francji podczas październikowego zgrupowania.

Teraz przed Mbappe kolejne spotkania z Realem. Szansę do zdobycia bramki będzie miał już w środę w meczu z Athletikiem Bilbao. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00. Jak na razie Mbappe znajduje się na piątym miejscu w klasyfikacji króla strzelców La Liga - ma osiem bramek na koncie. Do lidera, Roberta Lewandowskiego, traci siedem trafień.