Gwiazdor Barcelony wymiotował krwią. Teraz nadeszły oficjalne wieści

Gorzkie były dla FC Barcelony obchody 125-lecia powstania klubu. W piątek była uroczysta gala, a w sobotę bolesna porażka przed własną publicznością 1:2 z Las Palmas. Był to trzeci mecz bez wygranej w rozgrywkach ligowych po porażce 0:1 z Realem Sociedad i remisie 2:2 z Celtą Vigo.

W meczu z ekipą z Wysp Kanaryjskich doszło do bardzo niepokojącej sytuacji z udziałem Alejandro Balde. W 23. minucie spotkania lewy obrońca FC Barcelony starał się odzyskać piłkę i wbiegł między dwóch zawodników Las Palmas. Nagle otrzymał cios barkiem w krtań od Sandro Ramireza i upadł na murawę. Defensor Barcelony miał wyraźny problem z oddychaniem, a na jednym z obrazków było widać, że wymiotował krwią. Piłkarz nie był w stanie wstać i został przewieziony na noszach, a następnie udał się do szpitala na badania.

Alejandro Balde będzie mógł zagrać w kolejnym meczu FC Barcelony

Chociaż cała sytuacja była bardzo niepokojąca, to dziennik "AS" poinformował, że zaraz po meczu Alejandro Balde nie miał już problemów z oddychaniem i zawrotami głowy. Gazeta dodała, że obrońca wysłuchał także przemówienia Hansiego Flicka po przegranym meczu. "AS" podkreślił, że Balde oraz Eric Garcia będą do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca przy okazji najbliższego meczu z Mallorcą.

Z kolei kataloński "Sport" opublikował nagranie z poniedziałkowego treningu, na którym widać, że Balde normalnie trenuje. Podobnie jest w przypadku Daniego Olmo, który także znajdzie się w kadrze na kolejne spotkanie.

Wyjazdowy mecz z Mallorcą FC Barcelona rozegra we wtorek 3 grudnia o godz. 19:00. Aktualnie drużyna Hansiego Flicka ma tylko punkt przewagi nad Realem Madryt i dwa nad Atletico Madryt.