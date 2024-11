Nie ma drugiego takiego jak Mbappe. Obraz nędzy i rozpaczy

Kylian Mbappe nie notuje najbardziej udanego początku swojej przygody w Realu Madryt. Francuz nie wykorzystał rzutu karnego w przegranym 0:2 meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem, a w ostatnich sześciu spotkaniach trafił tylko raz. "Kylian przechodzi przez ekstremalnie trudny czas, który niestety jeszcze potrwa. Potrzebuje pomocy psychologicznej i fizycznej" - pisze dziennik "Le Parisien", powołując się na słowa osoby z otoczenia zawodnika. - Uważam, że Kylian jest zagubiony - dodaje legendarny Michel Platini.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodri nie zasłużył na Złota Piłkę? Żelazny: Popatrzcie sobie na Manchester City bez niego

W ostatnich tygodniach wokół Mbappe pojawiają się spore kontrowersje, choćby związane z brakiem powołania na dwa ostatnie zgrupowania reprezentacji Francji czy jego wizytą w klubie nocnym w Sztokholmie. - Czy Mbappe boryka się z problemami psychicznymi? Nie wydaje mi się, bo widzę u niego radość i spokój. Nie wydaje mi się, że na to cierpi. Przynajmniej tego nie pokazuje. Spekulacje na ten temat wydają mi się bardzo brzydkie - odpowiedział Carlo Ancelotti na jednej z konferencji prasowych.

- Prawdą jest, że Kylian znajduje się obecnie w skomplikowanej sytuacji. Jestem po jego stronie. Przechodzi okres, który nie należy do najszczęśliwszych w jego karierze. Mbappe chciał przyjechać na zgrupowanie. Uważam jednak, że brak powołania dobrze mu zrobi. To jednorazowa decyzja, nie ma co się doszukiwać drugiego dna. Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia - dodał Didier Deschamps, czyli selekcjoner reprezentacji Francji.

Mbappe zagrał w osiemnastu meczach Realu Madryt w tym sezonie, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty. Jedna ze statystyk z sezonu 24/25 jest bezlitosna dla Francuza.

Statystyka grozy dla Mbappe. "Jest bardzo słabo wyposażony"

Serwis statystyczny BeSoccer pokazał statystykę, z której wynika, że jego współczynnik konwersji w tzw. bramkach oczekiwanych (xG) jest najniższy wśród piłkarzy z pięciu czołowych lig europejskich. Ten współczynnik wynosi -2,67, co oznacza, że Mbappe powinien zdobyć co najmniej dwie bramki więcej, niż do tej pory. "Mbappe najtrudniej jest zamieniać szanse na gole. Jest nawet mniej skuteczny niż piłkarze grający w jego stylu" - czytamy w artykule dziennika "AS".

"Oczekiwane bramki to wskaźnik stosowany w piłce nożnej, który dostarcza więcej informacji nt. jakości generowanych szans. Czy jest bardziej prawdopodobne, że zakończą się one golem, czy nie" - dodaje "AS". Czołową trójkę z tego zestawienia uzupełnia Luuk de Jong z PSV Eindhoven (-2,36 gola) i Ousmane Dembele (-1,92 gola). W czołowej dziesiątce tego zestawienia znajduje się też inny piłkarz Realu Madryt - Jude Bellingham (-1,42 gola).

"Sporą część drogi do odzyskania pełnego i niezachwianego zaufania kibiców Realu Madryt stanowi odzyskanie skuteczności. Dziewięć goli Mbappe to przyzwoity wynik, ale maskuje on to, co Mbappe pokazuje w każdym meczu: jest bardzo słabo wyposażony" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

W kolejnym ligowym meczu Real Madryt zagra z Getafe na Estadio Santiago Bernabeu. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 16:15.