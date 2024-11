Oto skład Barcelony. Co z Lewandowskim i Szczęsnym? "Niespodzianka"

Barcelona w październiku grała świetnie, co najlepiej podsumowała meczami z Bayernem Monachium (4:1) i Realem Madryt (4:0). 3 listopada wygrała jeszcze derby z Espanyolem (3:1). Tylko że listopad już się kończy, a Barcelona wciąż czeka na kolejne ligowe zwycięstwo. Problemów nie miała za to w Lidze Mistrzów, gdzie wygrała z Crveną Zvezdą (5:2) oraz Brest (3:0).

Barcelona w końcu wygra w lidze? Takim składem ma zagrać. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

I tak jak w Lidze Mistrzów Barcelona jest coraz bliżej awansu do kolejnej fazy, tak w La Liga topnieje jej przewaga nad drugim Realem Madryt. Stołeczny klub do Barcelony traci już tylko cztery punkty - a ma jeden mecz zaległy! Dzisiaj - w sobotę 30 listopada - wpadka Barcelony byłaby jednak nieakceptowalna. Podopieczni Hansiego Flicka grają z Las Palmas, czyli jedną z najgorszych drużyn w lidze. Obecnie zajmuje ona 17. miejsce w tabeli i ma tylko dwa punkty przewagi nad zespołami ze strefy spadkowej.

W jakim składzie wyjdzie dzisiaj FC Barcelona? Zdaniem hiszpańskich mediów nie zabraknie w nim Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik jest w świetnej formie, w tym sezonie strzelił już 22 gole i dzisiaj będzie dobrą okazję na powiększenie tego dorobku.

O "niespodziankach w zasięgu wzroku" pisze "Sport". Zdaniem tego dziennika do pierwszego składu może wrócić ostatnio kontuzjowany Lamine Yamal - choć bardziej prawdopodobne wydaje się jego wejście z ławki. Do pierwszej jedenastki wróci za to Alejandro Balde, który w ostatnim meczu Ligi Mistrzów wszedł na boiska na ostatnie kilkanaście minut.

Gavi ma zastąpić zawieszonego Marca Casado. Najpewniej na ławce pozostanie mający drobne problemy ze zdrowiem Dani Olmo. Do składu po dwóch miesiącach nieobecności ma za to wrócić Ferran Torres - na razie jednak tylko na ławkę rezerwowych. Według "Sportu" partnerami Roberta Lewandowskiego w ataku będą Raphinha oraz Pablo Torre.

Wygląda na to, że w składzie Barcelony kolejny raz zabraknie Wojciecha Szczęsnego. Byłego bramkarza reprezentacji Polski nie ma w przewidywanym składzie "Sportu", ale również innych hiszpańskich dzienników.

Tak zagra Barcelona według hiszpańskich mediów:

Przewidywany skład "Sport":

Inaki Pena - Balde - Martinez - Cubarsi - Kounde - Gavi - Pedri - Pablo Torre - Raphinha - Fermin Lopez - Lewandowski



Przewidywany skład "AS" :

: Inaki Pena - Balde - Martinez - Cubarsi - Kounde - Gavi - Pedri - Dani Olmo - Raphinha - Fermin Lopez - Lewandowski



Przewidywany skład "Relevo" :

: Inaki Pena - Balde - Martinez - Cubarsi - Kounde - De Jong - Pedri - Lamine Yamal - Raphinha - Dani Olmo - Lewandowski



Przewidywany skład "Canarias 7" :

: Inaki Pena - Balde - Martinez - Cubarsi - Kounde - De Jong - Pedri - Gavi - Lamine Yamal - Dani Olmo - Lewandowski

Mecz FC Barcelona - UD Las Palmas odbędzie się w sobotę 30 listopada o godzinie 14:00. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania w Sport.pl oraz w Sport.pl LIVE.