Tak Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów! Lepiej się nie dało!

Była 10. minuta spotkania piątej kolejki Ligi Mistrzów: FC Barcelona - Stade Brest 29. To właśnie wtedy Pedri miękko dośrodkował w pole karne do Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik był odwrócony tyłem do bramki, przyjął piłkę na klatkę piersiową i został zahaczony przez bramkarza Marco Bizota - sędzia odgwizdał rzut karny. Do jedenastki podszedł właśnie "Lewy", który zmylił bramkarza i pewnym strzałem trafił do siatki. Był to jedyny gol w pierwszej połowie, po której FC Barcelona prowadzi 1:0.

100. gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów

Dla Roberta Lewandowskiego był to 100. gol w 125. spotkaniu w Lidze Mistrzów (69 bramek dla Bayernu Monachium, 17 dla Borussii Dortmund i 14 dla FC Barcelony). Imponującą barierę w tych rozgrywkach osiągnęli dotychczas tylko dwaj piłkarze - fantastyczni, najlepsi w ostatnich latach Portugalczyk Cristiano Ronaldo (140 goli) oraz Argentyńczyk Leo Messi (129 bramek). Teraz dołączył do nich Lewandowski.

Pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów Lewandowski zdobył ponad 13 lat temu - 19 października 2011 roku - grając w Borussii Dortmund w meczu przeciwko Olympiakosowi Pireus. Potem trafiał w 14 sezonach z rzędu w Champions League. Najwięcej goli zdobył w sezonie 2019/20, bo aż 15. Do tego wyniku bardzo zbliżył się w rozgrywkach 2021/2022 - 13 bramek.

W tym sezonie Lewandowski ma już sześć goli w Lidze Mistrzów i obecnie prowadzi wśród najskuteczniejszych zawodników rozgrywek. Jedną bramkę mniej mają Brazylijczyk Raphinha (FC Barcelona), Anglik Harry Kane (Bayern Monachium), Szwed Viktor Gyokeres (Sporting) oraz Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Ten ostatni zdobył do przerwy dwa gole dla Bayeru Levekursen w meczu z RB Salzburg (3:0).

Bramki Roberta Lewandowskiego w poszczególnych sezonach Ligi Mistrzów: