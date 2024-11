Szambo wybiło! Gwiazdor Barcelony wstawił rodzinne zdjęcia. Niebywałe, co zrobili kibice

FC Barcelona i jej kibice nie mogą być w dobrych nastrojach. W sobotę ekipa Hansiego Flicka doznała drugiej z rzędu bolesnej wpadki. Po porażce 0:1 z Realem Sociedad tym razem w samej końcówce roztrwoniła dwubramkową przewagę i tylko zremisowała 2:2 z Celtą Vigo. Nieoczekiwanie fala hejtu wylała się na Frenkiego de Jonga. Fani chcieliby się go pozbyć z drużyny.

