Flick stracił cierpliwość. Stawia żądania. "Ostrzegał"

FC Barcelona drugi raz z rzędu straciła punkty w lidze. Najpierw przegrała 0:1 z Realem Sociedad tuż przed przerwą na mecze reprezentacyjne, a w sobotę zaledwie zremisowała 2:2 z Celtą Vigo. Piłkarze Hansiego Flicka prowadzili 2:0 po golach Raphinhi i Roberta Lewandowskiego, ale przewagę roztrwonili w samej końcówce. W 84. minucie koszmarny błąd popełnił obrońca Jules Kounde. Stracił piłkę tuż pod bramką i dał strzelić gola kontaktowego Alfonso Gonzalezowi. Dwie minuty później wynik ustalił Hugo Alvarez. Trener FC Barcelony po tym, co się stało, domaga się zmian.

Barcelona ma problem. Mecz z Celtą wszystko obnażył

Szkoleniowiec mocno skrytykował całą drużynę już na konferencji prasowej. - Nie spodziewałem się, że możemy grać tak słabo. Tak jednak było, a teraz trzeba się podnieść. Zapisujemy sobie ten jeden punkt, ale nie jesteśmy zadowoleni. Każdy mógł zagrać lepiej - mówił. Okazuje się, że szczególnie niezadowolony był z bocznych obrońców.

Chodzi nie tylko o Kounde, który zawinił przy bramce na 1:2, lecz także o Gerarda Martina. 22-latek w meczu z Celtą zastępował Alejandro Balde, który ma drobne problemy mięśniowe. Niestety już po pierwszej połowie trzeba było go zmienić. Martin wręcz cudem uniknął drugiej żółtej kartki po brutalnym wślizgu w nogi Iago Aspasa i po zmianie stron mógł szybko osłabić zespół. W jego miejsce pojawił się prawonożny Hector Fort, który na lewej stronie obrony również nie spisał się najlepiej.

Flick nie wytrzymał. Żąda transferów. "Ostrzegał już latem"

W tej sytuacji - jak twierdzi kataloński "Sport" - trener Hansi Flick domaga się dwóch transferów - po jednym zawodniku na prawą i lewą stronę obrony, aby wzmocnić konkurencję. - Hansi Flick ostrzegał już latem, że należy poprawić te pozycje, ale nie było to możliwe, a w styczniu wydaje się, że transfery będą mrzonką - alarmuje gazeta.

Wzmocnienia defensywy chciałby również dyrektor sportowy - Deco, ale przeszkodą wciąż pozostaje Finansowe Fair Play i problemy Barcelony z rejestracją nowych graczy. - Deco podziela analizę Flicka i zgodziłby się na działania, choć wszystko wskazuje, że zdarzy się to na koniec sezonu. W styczniu zakłada się, że podpisanie nowych umów nie będzie możliwe, chyba że zdarzy się cud - pisze "Sport". Zdaniem dziennikarzy Barcelona latem próbowała wypożyczyć na prawą obronę młodego Marka Pubilla z Almerii. W kontekście lewej strony wymieniany był Alphonso Davies, ale wydaje się, że trafi on do Realu Madryt.