Niezwykły "wyczyn" w LaLiga. Czegoś takiego nie było od lat!

Valencia nie tylko nie nawiązuje do lat świetności, ale już kolejny raz walczy o utrzymanie w LaLiga. W sobotę zespół ze strefy spadkowej zmierzył się z faworyzowanym Realem Betis i odniósł dość niespodziewane zwycięstwo. Spora w tym zasługa Hugo Duro, który spotkanie zaczął dramatycznie, a zakończył historycznym wyczynem.

Hugo Duro bohaterem Valencii w meczu z Realem Betis. Przeszedł do historii

Valencia już w ósmej minucie spotkania prowadziła 1:0 po trafieniu Cesara Tarregi, ale po kwadransie tablica wyników wskazywała 1:1, bo samobójczą bramkę zapisał na koncie Hugo Duro. Ten sam zawodnik asystował przy trafieniu kolegi, co już dawało mu słodko-gorzkie popołudnie. Na szczęście dla kibiców Valencii napastnik postanowił nie zostawać antybohaterem.

Już na początku drugiej połowy spotkania 25-latek zapisał na koncie dwa trafienia - najpierw w 50., a następnie w 53. minucie gry. Duro dał Valencii prowadzenie 3:1, biorąc udział w każdym z trafień, nawet tym dla rywala. Finalnie po golu dołożyli jeszcze Diego Lopez i Chimy Avila, a Valencia wygrała 4:2. Dzięki temu ma na koncie 10 punktów i traci dwa "oczka" do pierwszego miejsca nad strefą spadkową.

Z potencjalnego antybohatera Duro stał się jednym z najważniejszych piłkarzy sobotniego meczu. Zakończył zmagania z golem samobójczym, asystą i dubletem. Jak zaznaczył profil CentreGoals w serwisie X, Hiszpan jest pierwszym piłkarzem w LaLiga od 10 sezonów, który w jednym meczu trafiał do siatki rywala, własnej i jeszcze asystował.

"Hattrick Hugo Duro" - żartują kibice w serwisie X. "Zabrakło mu tylko czerwonej kartki" - czytamy w innym komentarzu. "To niezwykle śmieszna statystyka. Pokazuje, jak ciekawa i świetna do oglądania jest piłka nożna" - głosi kolejny z internautów. "Wziął z szatni łopatę i kilof, czym wygrzebał Valencię z błota" - napisał z kolei dziennik "AS" o wyczynie hiszpańskiego zawodnika.