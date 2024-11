80 milionów za następcę Lewandowskiego! W Hiszpanii huczy od plotek

Robert Lewandowski po objęciu funkcji trenera FC Barcelony przez Hansiego Flicka po prostu odżył. Nie ma co ukrywać, że odzyskał radość z gry, zaczął zdecydowanie lepiej wyglądać na murawie, a co najważniejsze - wrócił do regularnego zdobywania bramek. W tym sezonie ma już na koncie łącznie 19 goli i lada moment przebije wynik z poprzednich rozgrywek. Hiszpanie co rusz informują o tym, że Barcelona szuka napastnika. Lewandowski bowiem ma już 36 lat i nie wiadomo jak długo będzie w stanie grać na najwyższym poziomie.

Barcelona przeprowadzi hitowy transfer?

Marzeniem "Dumy Katalonii" jest Erling Haaland, ale ciężko uwierzyć, żeby Barca w obecnej sytuacji finansowej była w stanie wyciągnąć go z Manchesteru City. Kandydatem numer dwa jest Victor Gyokeres ze Sportingu, który robi furorę i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie. Ale coraz głośniej jest też o Jonathanie Davidzie.

24-letni Kanadyjczyk od 2020 roku reprezentuje barwy francuskiego Lille, a jego umowa wygasa z końcem obecnego sezonu. We wszystkich rozgrywkach zagrał 19 razy i strzelił 13 goli, dorzucając do tego dwie asysty. Łącznie dla klubu zagrał w 202 meczach, strzelił 97 goli i zanotował 20 asyst.

Teraz nowe wieści w tej sprawie podaje hiszpański dziennik "Sport". Według informacji tamtejszych dziennikarzy Kanadyjczyk bardzo chętnie dołączyłby do Barcelony, ale ma konkretne wymagania. Bo chociaż jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku, w związku z czym Barcelona nie musiałaby nic płacić Lille, to będzie musiała wyłożyć kasę na premię za podpis dla piłkarza.

"Barcelona została poinformowana o poziomie operacji. Całkowity koszt wyniósłby około 80 milionów euro, na co złożyłaby się pensja zawodnika przez 4 lata, premia za podpisanie kontraktu oraz prowizja. Akceptowalna liczba, ale wysoka ze względu na możliwości finansowe, jakie Barca ma w tej chwili. Kwota nie jest nierozsądna, choć Jonathan David nie przyjechałby jako niekwestionowany starter, bo Lewandowski przedłuży kontrakt" - pisze dziennikarz Luis Miguel Sanz.

"Na razie Barca nie podjęła żadnych kroków. Nie ma wątpliwości, że Jonathan David jest napastnikiem z wieloma bramkami, ale wątpią w jego występy w Barcy. Jest zawodnikiem, który dobrze gra, kiedy ma przestrzeń, ale przeciwko zamkniętym drużynom jego skuteczność spada, a w klubie uważają, że brakuje mu tego kroku, aby stać się topowym graczem" - czytamy.

"Sport" dodaje, że David ma co prawda ofertę przedłużenia kontraktu, ale na razie na nią nie odpowiedział i wydaje się mało prawdopodobne, żeby to się stało. Dodatkowo pytają o niego kluby z Anglii, ale na razie nie doszło do żadnych konkretów.