Barcelona zdecydowała. Ozłocą go. Umowa do 2031 roku!

- W przypadku Lamine'a Yamala pierwsze, co pomyślałem, to "jak to wszystko jest możliwe w jego wieku?". On był już na takim poziomie... W wieku zaledwie 16 lat niemożliwe jest być tak dobrym i tak inteligentnym - powiedział Robert Lewandowski o klubowym koledze. W FC Barcelonie wszyscy zdają sobie sprawę ze skali talentu skrzydłowego i w związku z tym chcą poczynić bardzo konkretne kroki.

Lamine Yamal zachwyca w FC Barcelonie. Wszyscy czekają na ten dzień

W Hiszpanii niepełnoletni zawodnicy nie mogą podpisywać długoterminowych kontraktów. Tak jest w przypadku Yamala, którego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 r. Jednak 13 lipca przyszłego roku mistrz Europy osiągnie pełnoletność i wszystko wskazuje na to, że tego dnia dojdzie do przełomu.

O szczegółach poinformował dziennikarz Jota Jordi w programie "El Chiringuito". - Zanim skończy 18 lat, wszystko zostanie uzgodnione i będzie gotowy podpisać kontrakt. Lamine Yamal, którego obecna umowa wygasa w 2026 r., po ukończeniu 18. roku życia będzie zawodnikiem Barcelony przez co najmniej sześć lat - powiedział (cytat za portalem madrid-barcelona.com). Czyli zawodnik podpisze kontrakt do końca czerwca 2031 r.

Media: Lamine Yamal przedłuży kontrakt z FC Barceloną. Astronomiczna klauzula odstępnego

To nie wszystko. Jako że w Hiszpanii obligatoryjnie trzeba wpisywać klauzulę odstępnego, to takowa znajdzie się również w przyszłym kontrakcie skrzydłowego. I wyniesie aż miliard euro, co ma na celu raczej odstraszyć niż zachęcić potencjalnych chętnych na transfer, których z pewnością by nie zabrakło.

O wielkich możliwościach Lamine Yamal przekonuje także w tym sezonie. W 16 meczach strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst. Jednak od meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą (5:2) pauzuje z powodu kontuzji i zabraknie go w sobotnim meczu z Celtą Vigo. Początek o 21:00, relacja tekstowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.