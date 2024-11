Alarm w Barcelonie przed meczem! Wiemy, co z Lewandowskim

FC Barcelona tuż przed przerwą na reprezentacje niespodziewanie przegrała 0:1 z Realem Sociedad, ale dyskusję po tym meczu zdominował temat nieuznanego gola Roberta Lewandowskiego. W sobotę Katalończycy zagrają w meczu 14. kolejki z Celtą Vigo. Hiszpańskie media podają, że Flick ma spory ból głowy przed tym meczem, a to ze względu na kontuzje.

Co z Lewandowskim? Hiszpanie już wiedzą

Jednej z nich po meczu z Sociedad doznał Robert Lewandowski. Kapitan polskiej kadry zgłosił uraz pleców, przez co nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski. W ostatnich dniach wrócił jednak do treningów. Czy jest gotów do gry w lidze?

Hiszpańskie media twierdzą, że tak. Ale zaznaczają przy tym, że sytuacja Barcelony w linii ataku nie jest dobra. "Najbardziej zauważalną porażką w drużynie Hansiego Flicka będzie strata Lamine'a Yamala , który nie powrócił jeszcze do zdrowia po kontuzji prawej kostki. Barca stanie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest zwycięstwo bez młodego skrzydłowego, czego nie udało jej się dotychczas osiągnąć w tym sezonie. Flick będzie mógł liczyć jedynie na trzech zawodników z przodu – Raphinhę, Pau Víctora i Lewandowskiego, którzy odczuwali dyskomfort podczas tej przerwy. Dołączyć do nich może Dani Olmo" - pisze Sport.es. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że Flick będzie mógł też skorzystać z Fermina Lopeza, ale ten nie jest przez kataloński dziennik awizowany do gry w pierwszym składzie. Na pewno nie zagrają za to Ter Stegen, Marc Bernal, Ferran Torres, Ansu Fati, Ronald Araujo, Eric Garcia i Andreas Christensen.

Również dziennikarze "Mundo Deportivo" przewidują, że Lewandowski zagra od początku. Jednak według "MD" partnerować w linii ataku będą mu Raphinha i Fermin Lopez. Zagadką pozostaje również linia pomocy. "Sport" ogłosił bowiem, że wielki powrót do pierwszej jedenastki ma zaliczyć Gavi. "MD" twierdzi jednak, że zacznie na ławce, a w jego miejsce pojawi się Dani Olmo.

Początek meczu Celta Vigo - FC Barcelona o godzinie 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Prognozowany skład Barcelony według "Sportu":

Pena - Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Balde - Casadó, Pedri, Gavi - Olmo, Raphinha, Lewandowski

Prognozowany skład Barcelony według "Mundo Deportivo":