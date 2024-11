Flick podjął decyzję ws. składu Barcelony. Wiemy, co z Lewandowskim

Robert Lewandowski miał podwójnego pecha w ostatnim meczu FC Barcelony z Realem Sociedad (0:1). Nie dość, że jego bramka w kontrowersyjnych okolicznościach została anulowana, to jeszcze nabawił się kontuzji pleców, przez którą opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. I walczy z czasem przed kolejnym spotkaniem w klubie.

Robert Lewandowski wrócił do treningów w FC Barcelonie. Oto co zrobi Hansi Flick

Na początku tygodnia Polak nawet nie trenował, za to odbywał sesje z fizjoterapeutami. Pojawił się natomiast na czwartkowych zajęciach i wedle doniesień katalońskiego "Sportu" ma być do dyspozycji Hansiego Flicka na sobotnie starcie z Celtą Vigo. Z czasem napłynęły nowe wieści.

Katalońskie radio RAC1 przedstawiło, jak wygląda sytuacja wybranych zawodników Barcelony przed najbliższym meczem. Co wiadomo o Lewandowskim? "Ma zagrać od początku" - przekazano. Gotowość najskuteczniejszego zawodnika (19 goli w 17 meczach) to na pewno bardzo dobra informacja dla kibiców katalońskiego zespołu. W dodatku niejedyna.

Pozytywne doniesienia napłynęły także w sprawie Gaviego, wracającego do optymalnej formy po ciężkiej kontuzji kolana. Do gry wprowadzany jest on ostrożnie i na razie wyłącznie wpuszczano go z ławki rezerwowych. Jednak spotkanie z Celtą może być dla niego przełomowe i niewykluczone, że pojawi się w wyjściowym składzie. Choć "jeszcze nie jest gotowy na pełne 90 minut".

Robert Lewandowski ma być gotów na mecz Celta Vigo - FC Barcelona. Alarm ws. Lamine'a Yamala

Bardziej niepokojące są za to wieści dotyczące Lamine'a Yamala. Ten doznał poważnego stłuczenia w meczu Ligi Mistrzów z Crveną zvezdą (5:2) i od tamtego czasu pauzuje. A na jego powrót trzeba będzie jeszcze poczekać. "Jest wykluczony z gry na Balaidos i pod znakiem zapytania na Brest" - poinformowano.

Spotkanie z francuskim klubem w Lidze Mistrzów odbędzie się we wtorek 26 listopada. Natomiast sobotni mecz Celta Vigo - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.