"Podwójny transfer Barcelony. Wielka przygoda". Oto nagłówek "Bilda"

- Jestem zachwycony jakością młodych piłkarzy z La Masii. To niewiarygodne, jak fantastycznie trenuje się tam zawodników i jakie możliwości się przed nami otwierają - mówił kilka tygodni temu Hansi Flick, trener FC Barcelony. O sile jego drużyny stanowią 17-letni Lamine Yamal czy jego rówieśnik Pau Cubarsi, 20-letni Gavi czy rok od niego starszy Alejandro Balde.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie brzmi głupio". Zieliński odpowiada dziennikarzom

"Podwójny transfer w Barcelonie". Oto nagłówek niemieckiego "Bilda"

Teraz akademię La Masii zasilą dwie kolejne perełki z Afryki. "Podwójny sukces transferowy w Barcelonie. Zaczyna się wielka przygoda" - taki nagłówek można było zobaczyć w czwartek na stronie internetowej niemieckiego, prestiżowego dziennika "Bild".

- Liderzy hiszpańskiej La Ligi pozyskali dwa największe talenty z Afryki: Ibrahima Diarrę i Arounę Traore. Dwóch 17-latków prawdopodobnie przybyło do Barcelony w środę. Akademia Africa Foot pisze, że zaczyna się ich wielka przygoda - czytamy.

Okładka z Bilda Screen portal Bild

Hiszpański "Sport" pisze, że FC Barcelona zapłaci za Diarrę, reprezentanta Mali U-18 - 1,5 mln euro. Występuje on na pozycji prawoskrzydłowego, czyli tej samej co gra Lamine Yamal. Jeśli jego talent rzeczywiście eksploduje, to ich rywalizacja może być pasjonująca. Diarra zagrał 12 spotkaniach w kadrze Mali U-17. Błyszczał na ostatnich Mistrzostwach Świata U-17 w Indonezji, gdzie zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty.

"W Ibrahimie odkrywamy wysokiego prawego skrzydłowego, szczupłego, z bardzo długimi nogami, wielką siłą i zdolnością do wysiłku przez 90 minut. To kreatywny piłkarz, na razie bardzo nieuporządkowany, ale charakteryzujący się dużą łatwością w tworzeniu sytuacji. Coś, co przykuło moją uwagę, oglądając Diarrę, to jego czytanie gry. Daleko mu do bycia zawodnikiem, który rzuca się w oczy przez pryzmat fizyczności. Robi to jednak czymś innym, ma czutkę do grania i tworzenia gry. Robi wrażenie podczas dryblingu. Nie tyle ze względu na nadprzyrodzoną precyzję i zasób zagrań, ale dlatego, że opanował balans ciałem i zmiany kierunków w obie strony - pisał o nim w lutym tego roku Dawid Lampa z "FCBarca.com".

Na razie Diarra będzie pracował w rezerwach, a gdy osiągnie pełnoletniość, podpisze profesjonalny kontrakt.

Z Barceloną zwiąże się też być może Arouna Traore, ale o nim nie jest na razie tak głośno, jak o Diarrze. To 17-letni środkowy napastnik, mierzący 174 centymetry. Urodził się w Kamerunie, ale był już w kadrze Mali U-20, bo właśnie tam uczył się tamtejszej akademii. W kwietniu tego roku Traore zdobył dwa gole dla kadry U-18 w meczu ze Słowacją (4:0).

Barcelona B gra na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii (grupa 1 Primera RFEF). Z 14 punktami po 13 kolejkach zajmuje jednak dopiero 16. miejsce (na 20 drużyn). Natomiast Barcelona U-19 bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Po czterech kolejkach z 9 punktami jest na piątym miejscu (z kompletem czterech zwycięstw prowadzi Inter Mediolan).