Kataloński "Sport" ujawnia. To właśnie on zastąpi Lewandowskiego

"Robert Lewandowski doznał urazu dolnej części pleców. Będzie wyłączony z gry przez około 10 dni" - poinformowała FC Barcelona na początku ubiegłego tygodnia. Z tego powodu napastnik nie stawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski i tylko z poziomu widza mógł oglądać porażki 1:5 z Portugalią i 1:2 ze Szkocją.

Według komunikatu FC Barcelony Lewandowski powinien być gotowy do gry w wyjazdowym meczu z Celtą Vigo. Dziennik "AS" informował, że polski napastnik będzie w tym meczu do dyspozycji Hansiego Flicka. Pozostaje jednak pytanie, czy Lewandowski będzie w stanie wystąpić od pierwszej minuty, czy jedynie wspomoże zespół z ławki rezerwowych.

FC Barcelona ma plan w razie niedyspozycji Roberta Lewandowskiego

Niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony ma jednak gotowy plan, jeśli jego główny strzelec nie będzie w pełni sił, żeby rozpocząć mecz od początku. Tutaj pojawia się nazwisko Pau Victora, a więc 22-letniego napastnika, który w tym sezonie ma na koncie bramkę i asystę. Jednak ani razu nie rozpoczynał meczu od pierwszej minuty.

"Okazja dla Pau Victora" - pisze kataloński "Sport", zwracając uwagę na kontuzje ofensywnych piłkarzy FC Barcelony. Sam zawodnik ma cierpliwie trenować i czekać na swoją szansę, która może pojawić się w najbliższym czasie. "Kontuzje Ansu Fatiego, Ferrana Torresa, Roberta Lewandowskiego i Lamine'a Yamala mogą otworzyć mu pomóc zyskać w oczach Hansiego Flicka przed kolejnymi meczami" - czytamy.

Drugim piłkarzem, który ma być ważny w najbliższym czasie, jest Dani Olmo. Hiszpan podczas listopadowego zgrupowania zagrał tylko w pierwszym meczu z Danią, a drugi przesiedział na ławce rezerwowych. Z tego powodu ma być wypoczęty i gotowy do gry z Celtą.

"Biorąc pod uwagę plagę kontuzji: bez Lamine'a (zobaczymy, czy usiądzie na ławce rezerwowych) czy Ansu i z narzekającym na plecy Lewandowskim, udział Daniego wydaje się jeszcze bardziej zdecydowany. Olmo jest opcją zarówno na lewym skrzydle, jak i jako rozgrywający, ze swobodą w środku. Tam, gdzie najbardziej lubi grać" - podsumowano.

Obecnie FC Barcelona zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Ligi z sześcioma punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. Jednocześnie Katalończycy mają o jeden mecz rozegrany więcej. Kolejne spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w sobotę 23 listopada na wyjeździe z Celtą Vigo o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.