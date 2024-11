Dzieje się! Ważne wieści dla Szczęsnego i Barcelony. Hiszpanie ogłaszają

Poważna kontuzja kolana Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że Wojciech Szczęsny odłożył plany o emeryturze i podpisał kontrakt z FC Barceloną. Polski bramkarz wciąż czeka na debiut w nowym klubie, a niemiecki golkiper dochodzi do zdrowia. I jak podają hiszpańskie media, idzie mu to całkiem sprawie. Rozpoczął właśnie nowoczesną terapię, dzięki której ma wrócić do gry szybciej.

Fot. REUTERS/Albert Gea