Niespodziewany zwrot ws. gwiazdy Barcelony. Flick tylko na to czekał

FC Barcelona od początku sezonu nie ma łatwo, jeśli chodzi o sytuację kadrową. Ostatnio drobnych urazów nabawili się Robert Lewandowski i Lamine Yamal. Wcześniej za składu wypadli, chociażby Andreas Christensen, Marc Bernal, Eric Garcia czy Ferran Torres i nadal nie wrócili do pełnej sprawności. Na szczęście z obozu wicemistrzów Hiszpanii płyną też dobre wieści. Już niedługo do gry ma wrócić jedna z gwiazd i to szybciej, niż początkowo zakładano.

Na ten moment FC Barcelona czekała od ponad czterech miesięcy. Kluczowy piłkarz powraca

Chodzi o Ronalda Araujo. 25-latek w ostatnich sezonach był liderem formacji defensywnej Katalończyków. Z trwających rozgrywek wykluczył go jednak ciężki uraz. W lipcu, grając w barwach reprezentacji Urugwaju w ćwierćfinale Copa America z Brazylią, nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego prawego uda. Piłkarz musiał przejść skomplikowaną operację w Finlandii, a potem czekała go długa rehabilitacja.

Początkowo zakładano, że Urugwajczyk może stracić niemal całą rundę jesienną. Prognozy te okazały się jednak przesadnie pesymistyczne. Jak poinformował dziennik "Sport", Araujo ostatnio robi spore postępy i wydaje się, że jego rekonwalescencja potrwa nieco krócej. "W ciągu najbliższych dni zawodnik, sztab trenerski i służby medyczne zadecydują, kiedy będzie mógł przystąpić do pracy zespołowej i zacząć myśleć o powrocie na boiska. Nie odbędzie się to w Balaidos (w meczu z Celtą Vigo, 23 listopada - przyp. red.), ale w grudniu, kiedy w perspektywie będą mecze z Majorką i Betisem" - czytamy.

Gazeta zauważyła także, że Araujo będzie musiał się dostosować do nowej taktyki, którą w grze obronnej stosuje zespół Hansiego Flicka. Chodzi o wysokie ustawienie całej linii defensywnej i łapanie rywali na spalonym. "Urugwajczyk od jakiegoś czasu uczestniczy w sesjach wideo, które niemiecki trener przeprowadza ze swoimi zawodnikami. Takie sytuacje są również ćwiczone na boisku podczas treningów i obrońca Barcelony wkrótce będzie mógł to robić wspólnie z kolegami z drużyny" - zapowiada "Sport". Pewne jest, że niemieckiego szkoleniowca ucieszy powrót jednego z liderów zespołu.

W poprzednim sezonie Ronald Araujo wystąpił w 37 meczach FC Barcelony. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty.