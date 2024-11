Tak piłkarze Barcelony między sobą nazywają Lewandowskiego

Robert Lewandowski - podobnie jak cała FC Barcelona - od początku sezonu znajduje się w znakomitej formie. Z dorobkiem 14 goli jest liderem strzelców La Liga, a drugiego Vinicusa wyprzedza aż o sześć trafień. Polak był jednym z bohaterów filmiku, który Barcelona opublikowała w swoich mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Barcelona bliżej fanów. Tak wołają na Lewandowskiego

Pomimo przerwy reprezentacyjnej kataloński klub chce być blisko swoich fanów. Z tego powodu opublikowała filmik, w którym jej piłkarze zdradzają kibicom, jak są nazywani w szatni przez kolegów. Jako pierwszy zaprezentował się właśnie Lewandowski.

- Nazywam się Robert Lewandowski i moi koledzy nazywają mnie "Lewy" albo "Robbie" - zdradził, a ten drugi pseudonim spodobał się nagrywającej filmik pracownicy biura prasowego Barcelony. Poza Lewandowskim o swoich przezwiskach opowiedzieli inni zawodnicy.

Dowiedzieliśmy się, że Pau Cubarsi nazywany jest "Pau" lub "Cuba". Raphinha często bywa "Raphą", zaś Pedri przez Julesa Kounde nazywany jest "Platanito".

Fermin Lopez określany jest najczęściej swoim imieniem, a Alejandro Balde nazwiskiem. Wypowiedział się także Wojciech Szczęsny, którego partnerzy z zespołu nazywają w skrócie - "Tek".

FC Barcelona z dorobkiem 33 punktów prowadzi w tabeli La Liga. Ma sześć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i siedem nad trzecim Atletico Madryt. W najbliższej kolejce - 23 listopada - zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Trzy dni później w ramach Ligi Mistrzów zmierzy się z rewelacyjnym Brestem. To rozgrywki, w których Lewandowski należy do grona piłkarzy z największą liczbą goli. Do spółki z Raphinhą, Harrym Kanem i Viktorem Gyokeresem z dorobkiem pięciu trafień przewodzi stawce.