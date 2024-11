Wyznaczyli datę debiutu Szczęsnego w Barcelonie. Nie do wiary

Wojciech Szczęsny zdecydował się przerwać piłkarską emeryturę po to, by pomóc Barcelonie po poważnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Polak podpisał roczny kontrakt i zaczął pracować na treningach nad powrotem do wysokiej formy. Do tej pory Szczęsny nie był w stanie wygrać rywalizacji z Inakim Peną i jest drugim bramkarzem w hierarchii. - Najważniejszą rzeczą, jaką zapewnił po przyjściu, było zapewnienie rywalizacji w bramce - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony.

- Szczęsny jest bardzo lubiany w szatni, ze względu na pozytywne nastawienie, co jest istotne dla funkcjonowania pozostałych zawodników. Jesteśmy zadowoleni z tego, kim jest. Decyzja, kiedy nastąpi debiut, należy do trenera, ale ważna jest konkurencja. Chcemy, by Szczęsny z Peną walczyli o skład. Mają ciężko pracować na szansę, ale przy tym szanować się wzajemnie - dodał Deco, tłumacząc, jaką rolę odgrywa Szczęsny w zespole.

Kiedy jednak należy spodziewać się debiutu Szczęsnego? Nowe wieści w tej sprawie pojawiają się z hiszpańskich gazet. I nie są one najbardziej optymistyczne dla Polaka.

Kiedy debiut Szczęsnego w Barcelonie? Jest nowy termin

Kataloński dziennik "Sport" pochylił się w jednym z artykułów nad sytuacją bramkarzy w Barcelonie. Pojawił się tam też wątek Szczęsnego i jego potencjalnego debiutu w barwach nowego klubu. Z najnowszych wieści wynika, że do tego może dojść w styczniu, kiedy Barcelona rozpocznie rywalizację w rozgrywkach Pucharu Króla. "Niedługo minie półtora miesiąca, odkąd Szczęsny podpisał kontrakt. Miał cały pre-sezon, który powinien pozwolić mu na odpowiedni rytm rywalizacji. Czas Szczęsnego nadejdzie w styczniu" - czytamy w artykule.

Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że decyzja o obsadzie bramki należy do Flicka, natomiast aktualnie wygląda na to, że to Pena będzie bramkarzem w wyjściowym składzie Barcelony. "Mówiło się, że Szczęsny przybywa, by być pierwszym bramkarzem, ale prawda jest taka, że prawie dwa miesiące po jego przybyciu wciąż jeszcze nie zadebiutował. Od podpisania kontraktu został włączony do składu na sześć meczów, ale nie zagrał ani minuty. Polak jeszcze nie zadebiutował, a Pena nie zdołał zamknąć bramkarskiej debaty" - dodaje "Sport".

W tym roku Barcelona zagra jeszcze mecze z Celtą Vigo (23.11), Brestem (26.11), Las Palmas (30.11), Mallorką (03.12), Realem Betis (07.12), Borussią Dortmund (11.12), Leganes (15.12) i Atletico Madryt (22.12). Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.