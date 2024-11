Media: Mbappe wygadał się kolegom. To dlatego nie gra dla Francji

- Powiedziałem już, co miałem do powiedzenia. Jest tutaj 23 zawodników i to wszystko. Kyliana Mbappe tu nie ma. Proszę, zostawcie go w spokoju - grzmiał Didier Deschmaps na jednej z konferencji prasowych. Selekcjoner reprezentacji Francji po raz kolejny nie zaprosił piłkarza na zgrupowanie. W październiku rzekomym powodem był konieczny odpoczynek po kontuzji. A teraz?

REKLAMA

Zobacz wideo

- Odbyłem z nim kilka rozmów i podjąłem decyzję. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Nie będę się kłócił. Mogę powiedzieć dwie rzeczy: Kylian chciał przylecieć na zgrupowanie i to nie problemy pozasportowe wchodzą w grę. To jednorazowa decyzja - podkreślał szkoleniowiec. Media doszukują się jednak drugiego dna i właśnie ujawniły szokujące informacje.

Media ujawniają. Kadra nie jest priorytetem dla Mbappe. Obwieścił to już kolegom

Jak donosi "Mundo Deportivo", powołując się na francuskie media, rzekomo decyzję o absencji podczas listopadowego i październikowego zgrupowania miał podjąć sam... Mbappe. Dlaczego? Na pierwszym miejscu ma stawiać bowiem Real Madryt i to gra w klubie jest dla niego priorytetem. I jak informują dziennikarze, o tym fakcie Francuz miał powiedzieć w szatni już we wrześniu. "Już wtedy ostrzegał kolegów" - czytamy.

"Jego koledzy z reprezentacji nie byli zaskoczeni, także biorąc pod uwagę psychiczne zmęczenie, które zdawał się odczuwać we Francji" - dodano. O jakie zmęczenie psychiczne chodzi? Niewykluczone, że o nim właśnie wspominała "L'Equipe" jedna z osób z najbliższego otoczenia piłkarza. - Nazywajcie to jak chcecie, ale Mbappe od miesięcy ma problemy psychiczne. To nie jest coś, z czym sobie poradzisz od razu, trzeba czasu i pracy ze specjalistami - mówiła.

Inną teorią mediów na temat rzekomego powodu, dla którego Mbappe nie ma na zgrupowaniu, jest konflikt z Deschampsem. Twierdzą, że dopóki Didier będzie selekcjonerem, to Kylian nie przyjedzie na kadrę. Oczywiście zainteresowane strony temu przeczą. Tak czy inaczej, nie zobaczymy Mbappe podczas spotkań z Izraelem (14 listopada) i Włochami (17 listopada).

Bez zawodnika Realu drużyna i tak radzi sobie całkiem nieźle. Zajmuje drugie miejsce w grupie i jest jednym z kandydatów do końcowego triumfu w Lidze Narodów. Jak dotąd Kylian Mbappe rozegrał 86 meczów w narodowych barwach. W tym czasie strzelił 48 goli.