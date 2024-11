Szambo wybiło. Wystarczyło tylko jedno zdjęcie Mbappe. "Nie ma szacunku do nikogo"

- Odbyłem z nim kilka rozmów i podjąłem decyzję. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Nie będę się kłócił. Mogę powiedzieć dwie rzeczy: Kylian chciał przylecieć na zgrupowanie i to nie problemy pozasportowe wchodzą w grę. To jednorazowa decyzja - mówił Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji, po tym jak nie powołał Mbappe na listopadowe zgrupowanie. Znany francuski dziennikarz Romain Molina mówił wtedy, że napastnik Realu popadł w konflikt z selekcjonerem, który ominął go przy powołaniach i rozważa nawet koniec kariery reprezentacyjnej.

Kylian Mbappe wrzucił jedno zdjęcie i się zaczęło

Jedno jest pewne - podczas przerwy na reprezentacyjne Kylian Mbappe doskonale wykorzystuje czas wolny i świetnie się bawi. Francuz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia, na których można było zobaczyć, jak dobrze się bawił z piłkarzami swojego byłego klubu. Są to Achraf Hakimi i Arnau Tenas. Widać na nich, jak Mbappe gra w padle i gry na play station.

Jedno ze zdjęć bardzo zdenerwowało fanów. Obok Mbappe, w tle pojawiła się bowiem fajka wodna, która służy do palenia tytoniu o różnych smakach.

"Mbappe spędza wolne dni, paląc fajkę wodną. Właśnie tym się zajmuję. Ten facet po raz kolejny naśmiewa się z Madrytyzmu", "Co ten Mbappe robi? Nie ma szacunku do nikogo" - to jedne z komentarzy.

Mbappe w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył osiem bramek i miał jedną asystę. W La Lidze z sześcioma golami zajmuje piąte miejsce wśród najskuteczniejszych. Do Roberta Lewandowskiego traci osiem bramek.

Real Madryt jest wiceliderem La Ligi. W 12 spotkaniach zdobył 27 punktów. Ma sześć punktów mniej od prowadzącej FC Barcelony, ale też jeden mecz zaległy - na wyjeździe z Valencią.

Drużyna Carlo Ancelottiego w następnej kolejce - w niedzielę 24 listopada (godz. 18.30) zagra na wyjeździe z Leganes.