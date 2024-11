Zaczęło się od Lewandowskiego i nie ma końca. Burza w Hiszpanii. "Wstyd"

O rzekomym spalonym Roberta Lewandowskiego w meczu FC Barcelony z Realem Sociedad słyszeli już wszyscy. Gol Polaka nie został uznany, jego zespół przegrał 0:1, a kolejni eksperci komentują sytuację i dzielą się swoimi wnioskami. Po niedawnej wypowiedzi Deco w Hiszpanii zrobiło się dość gorąco i dyrektor sportowy FC Barcelony doczekał się dosadnej odpowiedzi.

Dosadna reakcja na słowa Deco o spalonym Roberta Lewandowskiego. "Wstyd"

- Nie jestem w stanie tego pojąć. Jeśli jest to półautomatyczny system, to nie jest automatyczny, ktoś musi nacisnąć przycisk. Należy to wyjaśnić. Dlaczego jest półautomatyczny? W tej chwili jestem zagubiony. Nie szukamy wymówek, ale nasuwa się pytanie: co właściwie się stało? - mówił Deco w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Dyrektor sportowy FC Barcelony nie krył rozczarowania decyzją sędziów, całą sytuacją i sposobem, w jaki działa teraz system VAR. Wypowiedź Portugalczyka odbiła się szerokim echem i doczekał się on dosadnej odpowiedzi w programie "El Larguero" radia Cadena SER.

- Nie może tak być, że zastanawiasz się tylko wtedy, kiedy czujesz się skrzywdzony. Jeśli taki system by mu pomógł, to powinien pojechać do sędziów i poprosić o wyjaśnienie - zaczął były sędzia LaLiga Iturralde Gonzalez. Na tym się jednak nie skończyło.

- Powinien czuć zawstydzenie, wstyd. Sam nic nie powiedział, kiedy Espanyolowi gwizdano spalonego o pół ucha. Obecna teza o spalonym i błędach jest stawiana tylko dlatego, że dotknęła jedną z największych drużyn - dodał Miguel Talavera cytowany przez portal lagradaonline.com.

Być może duże dyskusje o nieuznanym golu Roberta Lewandowskiego rozpoczną serię zmian w LaLiga i poprawią niski poziom sędziowania w tej lidze. Na razie jednak wiadomo, że być może przez ten błąd FC Barcelona przegrała 0:1 z Realem Sociedad, a Robert Lewandowski został pozbawiony gola.