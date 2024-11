Wielki dramat piłkarza Realu Madryt. Błyskawiczny koniec kariery

Marc Cucalon od 2016 szkolił się w grupach młodzieżowych Realu Madryt. Wielu ekspertów i trenerów wróżyło mu, że być może w przyszłości zadebiutuje w pierwszej drużynie rekordzisty pod względem triumfów w Lidze Mistrzów (aż 15 razy).

Wielki dramat młodego piłkarza Realu Madryt. Musi zakończyć karierę

Sytuacja środkowego pomocnika diametralnie zmieniła się we wrześniu 2022 roku w meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów: Real Madryt - Celtic (6:0). Właśnie wtedy doznał zerwania więzadeł w kolanie i niezbędna okazała się operacja. W jej trakcie niestety doszło do zakażenia bakterią, która później zaatakowała chrząstkę stawową i wywołała infekcję. Zawodnik próbował wrócić do sportu, ale każdy wysiłek fizyczny sprawiał mu ból.

Teraz Marc Cucalon w wieku zaledwie 19 lat postanowił zakończyć piłkarską karierę. To efekt tego, że bakteria zaatakowała chrząstkę w jego kolanie. O końcu kariery zamieścił poruszający wpis na Instagramie.

- Przybyłem do szkółki Realu latem 2016 roku jako dziecko z plecakiem pełnym marzeń i byłem bardzo szczęśliwy. Moje życie zmieniło się całkowicie 6 września 2022 roku, kiedy doznałem poważnej kontuzji. Po kilku komplikacjach kontuzja zmusiła mnie do podjęcia trudnej decyzji o pożegnaniu się z piłką nożną, a przynajmniej w takiej formie, o jakiej zawsze marzyłem. Przez ostatnie dwa lata walczyłem fizycznie i psychicznie z całych sił i próbowałem wszystkiego, co w mojej mocy, aby ponownie cieszyć się tym sportem, ale powrót do zdrowia nie był możliwy. Ale nie zrozumcie mnie źle: to wcale nie jest smutne pożegnanie. Mimo wszystko uważam, że naprawdę miałem szczęście, będąc częścią najlepszego klubu na świecie i spełniając swoje marzenie - napisał Cucalon na Instagramie.

- 19-letni Marc Cucalon ogłosił, że kończy karierę piłkarską z powodu kontuzji. Życzę mu wszystkiego najlepszego na przyszłość - dodał na portalu X znany dziennikarz sportowy Fabrizio Romano.

Jego wpis polubiło ponad 140 tysięcy osób.