Lewandowski okradziony z gola?! Wydawało się, że powtórki pokażą prawdę

Robert Lewandowski strzela w La Lidze gola za golem, a dobrą dyspozycję chciał potwierdzić w wyjazdowym spotkaniu FC Barcelony z Realem Sociedad. Po niespełna kwadransie udało mu się wpakować piłkę do bramki, jednak sytuację przeanalizował VAR przy wsparciu półautomatycznego systemu spalonego. I wygląda na to, że doszło do fatalnej pomyłki. "Pomylił obrońcę i napastnika" - czytamy na profilu Archivo VAR.

3 zrzut ekranu z https://x.com/ArchivoVAR/status/1855716836500820299 / REUTERS/Vincent West Otwórz galerię Na Gazeta.pl