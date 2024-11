Tak Flick stworzył potwora. Lewandowski i spółka muszą to nosić. Kosmos

W obecnym sezonie FC Barcelona jest niemal nie do zatrzymania. W La Liga ekipa Hansiego Flicka przegrała tylko z Osasuną (2:4). Wszystkie pozostałe mecze kończyła wygranymi, a szczególnie w ostatnich zasypywała rywali gradem goli. W Lidze Mistrzów potknięcie Katalończykom zdarzyło się tylko w pierwszym starciu fazy ligowej przeciwko AS Monaco (1:2). Pomijając te dwa mecze, zespół po przyjściu Niemca funkcjonuje niemal perfekcyjnie.

Oto sekret Barcelony Flicka. Wszystko jasne

Kibice i eksperci z całego świata zastanawiają się, w czym tkwi sekret fenomenalnej dyspozycji zespołu Flicka. Ostatnio temat ten przeanalizował kataloński "Sport". Tamtejsi dziennikarze zwrócili uwagę na innowacyjne metody w kwestii... przygotowania fizycznego drużyny! To właśnie na ten aspekt niemiecki szkoleniowiec po objęciu stanowiska po Xavim położył największy nacisk.

"Przygotowanie fizyczne FC Barcelony poszło o krok dalej wraz z przybyciem Hansiego Flicka. Niemiecki trener nie ma wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych filarów, który sprawi, że sportowy projekt dojdzie do skutku" - czytamy. Okazuje się, że przygotowanie fizyczne zawodników Barcelony nie opiera się jedynie na treningach na siłowni czy ćwiczeniach wytrzymałościowych. Hansi Flick korzysta także z najnowszych technologii, które pomagają mu w jak najlepszej pracy w tym zakresie.

Mowa o specjalnych, inteligentnych pierścieniach, które noszą zawodnicy wicemistrzów Hiszpanii. Wynalazek ten pozwala kontrolować m.in. jakość snu, poziom stresu, wagę czy stan obciążenia organizmu danego piłkarza. Urządzenie to rejestruje ponad 20 danych biometrycznych zarówno w dzień, jak i w nocy. Następnie przekazuje dane sztabowi szkoleniowemu, który może jeszcze dokładniej przygotowywać plany treningowe dla zawodników. W połączeniu z wrodzonym talentem piłkarzy i tradycyjnymi treningami taka forma przygotowań do meczów - jak się okazuje - jest niezwykle skuteczna. Wszystko to ma na celu także zmniejszenie prawdopodobieństwa doznania kontuzji. Ostatnio na jednym z treningów z inteligentnym pierścieniem po murawie biegał Pau Cubarsi.

Co więcej, Hansi Flick zarządził również, że żaden z jego zawodników nie może prowadzić indywidualnych treningów czy diety na własną rękę. Wszystko odbywa się w klubie - od posiłków, po suplementację i ćwiczenia. Dzięki temu jego zespół ma pełną kontrolę nad formą każdego z nich. Mówiąc krótko, Niemiec stworzył maszynę, w której żaden z podzespołów nie może nie być jakościowy. Na razie metody Flicka perfekcyjnie zdają egzamin. Barcelona z 33 punktami na koncie jest liderem La Liga. W niedzielny wieczór w 13. kolejce zagra na wyjeździe z Realem Sociedad.