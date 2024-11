Media: Flick dokona wielkiej zmiany w składzie. Wiadomo, co ze Szczęsnym i Lewandowskim

Dla FC Barcelony cały sezon, a zwłaszcza ostatnie tygodnie, jest niezwykle udany, ale w Katalonii nikt nie ma złudzeń, że wyhamowywać nie wolno. Nawet jeżeli Real Madryt jest zasypany problemami, a w zwycięskim sobotnim (9 listopada) meczu z Osasuną (4:0) doszedł im kolejny w postaci zerwania więzadeł krzyżowych przez Edera Militao. Po ograniu Crveny Zvezdy Belgrad w Lidze Mistrzów (5:2), Barcelona chce pojechać na przerwę reprezentacyjną spokojna i na fali. Popsuć sielankę zamierza jednak Real Sociedad.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Yamalu: To przytłaczające! Ja mu nie zazdroszczę

Real Sociedad zaskakuje. In minus

Zespół z Kraju Basków jak dotąd rozczarowuje w bieżącym sezonie. Wygrali tylko cztery z dwunastu ligowych meczów, co w połączeniu z trzema remisami daje im 15 punktów i odległe 11. miejsce w tabeli. W Lidze Europy też nie jest lepiej, bo w czterech meczach wywalczyli tylko cztery punkty, a w czwartek 7 listopada ulegli na wyjeździe Viktorii Pilzno 1:2. Z Barceloną zagrają u siebie, ale historycznie patrząc, to wcale nie jest ich atut. Katalończycy nie przegrali bowiem na Anoecie od 2016 roku. Od tamtej pory wygrali w San Sebastian aż osiem z dziesięciu meczów, dwa remisując (choć triumf ze stycznia 2021 roku był w Superpucharze Hiszpanii po rzutach karnych).

Yamal odrobinę odpocznie. Flick bez rewolucji w składzie

Jak będzie wyglądać skład Barcelony? Dziennikarze katalońskiego "Mundo Deportivo" nie mają wątpliwości, że Hansi Flick nie będzie próbował żadnych rewolucji czy większych rotacji. Względem wyjściowej jedenastki z meczu z Crveną Zvezdą zmiany mają być maksymalnie trzy. Na lewej obronie, zamiast Gerard Martina ma zagrać Alejandro Balde, a w ofensywnym trio Katalończyków tym razem zabraknie Lamine'a Yamala (ławka), którego "zluzuje" Fermin Lopez, mający grać na lewym skrzydle (prawe zajmie Raphinha).

Jedyne czego w "Mundo Deportivo" nie są pewni, to czy od pierwszej minuty zagra Pedri (jak w Belgradzie), czy jednak Dani Olmo. Co do Polaków, niespodzianek nie ma. Na szczęście i niestety. Na "dziewiątce" zagra Robert Lewandowski, co zresztą już wcześniej zapowiadał Flick. Za to w bramce nadal nie doczekamy się debiutu Wojciecha Szczęsnego, bo miejsce utrzyma Inaki Pena. Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się w niedzielę 10 listopada o 21:00 na stadionie w San Sebastian. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Wyjściowa jedenastka Barcelony na mecz z Sociedad wg. "Mundo Deportivo":