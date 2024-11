Oto prawda o Lewandowskim i Flicku. "To brutalne"

102 gole w 87 oficjalnych meczach - oto bilans Roberta Lewandowskiego pod wodzą Hansiego Flicka. Kapitan reprezentacji Polski, tak jak i cała Barcelona, wyraźnie odżył pod wodzą niemieckiego szkoleniowca. Lewandowski w tym sezonie w 16 meczach strzelił 19 goli, dorzucając do tego dwie asysty.

Lewandowski sieje postrach razem z Hansim Flickiem. "Brutalne"

W niedzielę będzie miał kolejną szansę na powiększenie swojego dorobku. Jego Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. To właśnie tam Lewandowski strzelił swojego debiutanckiego gola dla "Dumy Katalonii". I być może tam udowodni po raz kolejny, że z Flickiem pracuje mu się najlepiej. Tylko pod jednym trenerem Lewandowski strzelił więcej goli. Mowa o Juergenie Kloppie - pracując z nim Lewandowski strzelił 103 gole, ale potrzebował do tego aż 187 meczów. Polakowi brakuje więc tylko jednego gola do pobicia wyniku.

"Połączenie Lewandowskiego i Flicka jest brutalne" - pisze w swoim tekście "Mundo Deportivo". "Dziś przeciwko Realowi Sociedad lub w kolejnych meczach po przerwie reprezentacyjnej Robert Lewandowski uczyni Hansiego Flicka swoim 'preferowanym' trenerem" - czytamy.

"Lewandowski przez całą swoją karierę spotykał się z czołowymi trenerami. Oprócz Kloppa i Flicka napastnikiem dowodzili także Pep Guardiola (100 meczów i 67 goli), Kovac (63 i 60), Xavi (95 i 58), Ancelotti (57 i 54), Nagelsmann (46 i 50) oraz Heynckes (37 i 29)" - wymienia hiszpański dziennikarz Gabriel Sans.

"Flick jest jednak trenerem, który był w stanie wydobyć z niego najwięcej. Odkąd przybył do Barcelony, Lewandowski zdobywa średnio więcej niż jednego gola na mecz. Łącznie strzelił 19 goli w 16 meczach, 14 z nich w lidze i pozostałe 5 w Lidze Mistrzów. I nie tylko widzi bramkę, ale także częściej asystuje, wygrywa więcej pojedynków i częściej odzyskuje piłkę w ostatniej tercji boiska" - dodaje.

Flick zapowiedział już na konferencji prasowej przed meczem, że rotacja w składzie nie dotknie Lewandowskiego. Katalończycy zagrają z Realem Sociedad o godzinie 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.