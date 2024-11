Media: Flickowi nie podoba się to, co Szczęsny zrobił w szatni Barcelony

Wojciech Szczęsny 2 października wrócił z piłkarskiej emerytury, by podpisać kontrakt z FC Barceloną. Jak na razie wicemistrzowie Hiszpanii nie mieli jednak potrzeby, by wystawić go między słupkami. Pod nieobecność Marka-Andre ter Stegena świetnie spisuje się Inaki Pena, który utrzymuje pozycję numer jeden w bramce. Jakby tego było mało, hiszpańska prasa znalazła kolejny powód, by Szczęsny pozostał na ławce na dłużej.

Szczęsny musi czekać. Hiszpanie orzekli. "Nie należy ruszać"

Wątpliwości co do tego, że Szczęsnego nie zobaczymy w niedzielnym meczu z Realem Sociedad (10 listopada, godz. 21) nie pozostawił kataloński "Sport". W artykule dotyczącym ewentualnych dylematów trenera Hansiego Flicka dano jasno do zrozumienia, że pozycja Peni jest niepodważalna. - Do tej pory odnosił sukcesy w bardziej niż skomplikowanym odcinku kalendarza. Dobre interwencje przeplatał bardziej dyskretnymi występami. Flick dał mu pewne miejsce przed Szczęsnym, a dobre wyniki zespołu pozwoliły piłkarzowi pochodzącemu z Alicante utrzymać się w składzie, ponieważ nie należy ruszać tego, co działa - argumentowano.

Pena rzeczywiście poradził sobie w trudnych meczach z Bayernem czy Realem, czym zdobył pewność siebie i zaufanie sztabu. W 10 dotychczasowych występach stracił raptem dziewięć goli, a pięć razy zachował czyste konto. Na tym jednak problemy Szczęsnego się nie kończą. Zdaniem "Sportu" na niekorzyść Polaka przemawia również... palenie.

Szczęsny podpadł Hiszpanom. Ci znów o tym samym...

Temat papierosów przewijał się w hiszpańskich mediach już wtedy, gdy Szczęsny podpisywał kontrakt. Sam piłkarz musiał tłumaczyć się z tego w wywiadach. - To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu - mówił. Po meczu z Realem Madryt media społecznościowe obiegły zaś obrazki, jak Szczęsny świętował wygraną, "puszczając dymka" z papierosa elektronicznego.

Zdaniem "Sportu" również ta sytuacja może mieć wpływ na pozycję Szczęsnego w zespole. - Obraz polskiego bramkarza wapującego w szatni Barcelony po wygraniu El Clasico nie pomógł Hansiemu w rozważaniu na razie zmiany między słupkami - stwierdził jednoznacznie dziennik.