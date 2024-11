W Madrycie popłynęli. "Lewandowski drży"

Robert Lewandowski od początku sezonu jest w kapitalnej dyspozycji. W 16 meczach dla FC Barcelony strzelił aż 19 goli (dorzucił do tego dwie asysty) i jest liderem klasyfikacji strzelców La Ligi (14 trafień) oraz Ligi Mistrzów (5). Mimo to nie brakuje zawodników gotowych rzucić mu wyzwanie.

Robert Lewandowski "drży" przed konkurencją w La Lidze? Pokazali wymowne liczby

O tym, jak silna jest konkurencja w lidze hiszpańskiej, Polak przekonał się w poprzednim sezonie. Wówczas jako obrońca tytułu króla strzelców zajął w klasyfikacji "dopiero" trzecie miejsce (19 bramek, tyle samo co Jude Bellingham), za plecami Alexandra Sorlotha (23) i Artema Dowbyka (24). Ten drugi latem odszedł do Romy, natomiast Norweg po bardzo udanym sezonie zamienił Villarreal na Atletico Madryt. I tam chce pokazać, że może konkurować z Polakiem.

"Lewandowski drży" - czytamy w tekście na hiszpańskim portalu estoesatleti.es. A co ma tak niepokoić 36-latka? Otóż przytoczono tam liczby pokazujące, że od kiedy Polak i Sorloth pojawili się w La Lidze, błyskawicznie stali się czołowymi strzelcami rozgrywek, a co za tym idzie konkurentami.

Statystyczny profil OptaJose w serwisie X podał, że od początku sezonu 2021/22 Norweg (który wtedy na stałe zawitał do Hiszpanii) zanotował 43 ligowe trafienia. W tym okresie to czwarty wynik w stawce (ex aequo z Iago Aspasem), lepsi są tylko Karim Benzema (46), Vinicius (50, wliczając hat-trick z Osasuną) i reprezentant Polski (56).

Alexander Sorloth "zagrożeniem" dla Roberta Lewandowskiego

"Zagrożenie dla Lewandowskiego" - pisze o Sorlocie estoesatleti.es. Jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że Polak trafił do ligi hiszpańskiej przed rozgrywkami 2022/23, po których zakończeniu Benzema odszedł do Al-Ittihad. Obaj mieli zatem mniej czasu na strzelanie niż pozostali gracze w zestawieniu, więc tym bardziej należy docenić ich wyniki. A jeśli chodzi o obecny sezon, to Polak wręcz dystansuje Norwega i w korespondencyjnym pojedynku na gole prowadzi 14 do 4, więc dystans między nimi się nie zmniejsza.

Zarówno Alexander Sorloth, jak i Robert Lewandowski będą mogli poprawić dorobek w niedzielę 10 listopada. Tego dnia Atletico Madryt zagra z Mallorcą (godz. 16:15), a FC Barcelona z Realem Sociedad (godz. 21:00).