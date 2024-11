Wydało się, na kogo głosował Luka Modrić. Zawrzało. "Zdrada"

Pod koniec października odbyła się gala Złotej Piłki, podczas której wyłoniono nie tylko laureata najbardziej prestiżowej nagrody, ale rozdano kilka statuetek w innych kategoriach. Jedna z nich powędrowała w ręce Lamine'a Yamala. Mowa o nagrodzie Raymonda Kopy, czyli trofeum dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia. Hiszpan wyprzedził w zestawieniu Ardę Gulera, a także Kobbiego Mainoo. Dodatkowo przeszedł do historii jako najmłodszy zawodnik, który wygrał w tej kategorii. Kto zadecydował o zwycięstwie piłkarza FC Barcelony? W głosowaniu klasycznie udział wzięło kilka żyjących legend, które w przeszłości triumfowały w plebiscycie Złotej Piłki. Teraz media ujawniły wybory kilku z nich. Szczególnie decyzja jednego z piłkarzy wzbudziła spore poruszenie.

Luka Modrić zagłosował na Yamala. Internauci podzieleni, co do jego decyzji

Mowa o Luce Modriciu. Jak donosi Fabrizio Romano na X, pomocnik Realu Madryt na pierwszym miejscu umieścił... Yamala. To dość zaskakujący wybór. W końcu to piłkarz grający u odwiecznego rywala mistrzów Hiszpanii. Chorwat miał przecież możliwość postawić na kolegę z drużyny, a więc Gulera. Turek znalazł się jednak dopiero na drugiej lokacie w zestawieniu Modricia, a podium uzupełnił Joao Neves z Paris Saint-Germain.

Po ujawnieniu tych informacji w sieci rozpętała się mała burza. Wielu kibiców było zaskoczonych i nieco rozgoryczonych decyzją Chorwata. "Zdradził własnego kolegę", "Dlaczego Lamine?", "Nie docenia Gulera", "No to powodzenia teraz" - to kilka z negatywnych komentarzy na X.

Jednak znaleźli się i tacy, którzy docenili postawę Modricia. Wprost wskazali, że udowodnił, iż jest "bezstronny". "Pokazał klasę", "Talent Yamala był tak oczywisty, że Modrić nie mógł go zignorować. Ogromny szacunek dla Luki za jego wspaniałą, sportową decyzję" - czytamy.

I faktycznie wielu kibiców Realu może być zirytowanych decyzją Modricia, ale jedno trzeba przyznać. Nie patrzył na niesnaski i to, z jakiego klubu pochodzi dany piłkarz, a raczej brał pod uwagę to, co dany zawodnik prezentował na murawie. A lepsze statystyki notował Yamal. I podobnie jest w tym sezonie - Hiszpan regularnie pojawia się na boisku i strzela gole, podczas gdy Turek dostaje bardzo mało szans do gry od Carlo Ancelottiego.

A jak głosowali inni piłkarze? Jak donosi Romano, Leo Messi i Karim Benzema także umieścili na czele Yamala. Nieco innego wyboru dokonał Ronaldo Luis Nazario de Lima, bo postawił na Savinho z Manchesteru City.

Głos Leo Messiego:

Lamine Yamal Pau Cubarsi Alejandro Garnacho

Głos Karima Benzemy:

Lamine Yamal Arda Guler Alejandro Garnacho

Głos Ronaldo de Limy:

Savinho Lamine Yamal Arda Guler

Głos Luki Modricia: