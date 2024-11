Hiszpanie nie mogą uwierzyć, co zrobił Lewandowski. "Całkowicie się mylili"

FC Barcelona pokonała Crvenę bez większych problemów - mecz skończył się wynikiem 5:2. Kapitan reprezentacji Polski może jednak żałować, że został zmieniony kilkanaście minut przed końcem spotkania. Brakuje mu tylko jednego trafienia do setnej bramki w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Khalidov wybiera się na sportową emeryturę? Ważna deklaracja

Lewandowski błyszczy w Barcelonie. Hiszpanie są pod wrażeniem

Robert Lewandowski od dawna nie był w tak dobrej formie. W poprzednim sezonie Polak często zawodził i był regularnie krytykowany w hiszpańskiej prasie. Teraz na krytykę nie ma miejsca. Napastnik Barcelony do tej pory strzelił łącznie 19 bramek - 14 w La Liga i pięć w Lidze Mistrzów. Trafia też w meczach z najlepszymi. Pokonywał bramkarzy Bayernu Monachium i Realu Madryt.

Przemiana Lewandowskiego zadziwia hiszpańskich dziennikarzy. "AS" w tekście zatytułowanym "Wieczna młodość Lewandowskiego" wylicza, że Barcelona strzeliła już łącznie 55 bramek i zaznacza, że ten wynik byłby niemożliwy bez Polaka.

"Ważną częścią tego dorobku są gole zdobyte przez Roberta Lewandowskiego, który w każdym meczu udowadnia, że ci, którzy uważali, że jest skończony, którzy odsyłali go już do gorszej ligi takiej jak saudyjska, całkowicie się pomylili" - czytamy.

Zdaniem "AS" kluczem do odblokowania Lewandowskiego było ściągnięcie do Barcelony Hansiego Flicka i zauważa, że jeżeli zachowa dotychczasową skuteczność to... może zbliżyć się do poziomu Leo Messiego.

"Jeżeli forma Lewandowskiego nie ulegnie pogorszeniu, jeżeli uniknie kontuzji i zawieszeń, to może osiągnąć liczby, których Barcelona nie widziała od czasów Leo Messiego. Może skończyć sezon z 53 golami. Polski napastnik, podobnie jak Argentyńczyk, nie chce ominąć żadnego meczu i Flik musi kombinować, żeby dać mu trochę odpoczynku" - dodano.

Teraz Barcelonę czeka ligowy mecz z Realem Sociedad. Czy polski napastnik znów strzeli gola? To się okaże już w niedzielę 10 listopada. Początek spotkania o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia go na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.